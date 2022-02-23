سوريا.. اتفق مع صديقه على سرقة 63 ألف دولار من منزل والديه

ألقت الجهات الأمنية في سوريا القبض على شاب اتفق مع صديقه على سرقة مبلغ 63 ألف دولار أمريكي من داخل منزل والديه.

وجاءت عملية القبض بعد بلاغ قدمه والد الشاب بشأن سرقة منزله.

وبحسب ما أوردته وزارة الداخلية السورية في بيانها عبر حسابها في موقع التواصل ”فيسبوك“، قدم مواطن بلاغا للجهات الأمنية أفاد فيه بتعرض منزله للسرقة عن طريق مفتاح مطابق لباب المنزل وسرقة مبلغ 63 ألف دولار أمريكي منه.

وأضاف المبلِغ أنه تم تكسير كاميرات المراقبة الموجودة ضمن منزله وبعثرة أثاث المنزل من قبل السارقين.

وإثر تحقيقات، اشتبه رجال الأمن بصديق لابن صاحب المنزل كونه يتردد عليه بشكل متكرر، فتم إلقاء القبض عليه والتحقيق معه، وبمواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على سرقة المبلغ من المنزل، بالاتفاق مع ابن صاحب المنزل.

وقال المتهم إنه دخل مع ابن صاحب المنزل إلى المنزل بواسطة مفتاح مطابق وافتعلا فوضى فيه وكسرا كاميرات المراقبة، التي قاما بسحب بطاقات الذاكرة التابعة لها، وسرقة المبلغ.

وألقي القبض على ابن صاحب المنزل، الذي اعترف بعد التحقيق معه بإقدامه بالاشتراك مع صديقه المتهم على سرقة المبلغ المالي.

وتم استرداد كامل المبلغ وإعادته لوالدي المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وصديقه، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وشهدت سوريا في الأشهر الماضية، جرائم قتل وخطف واغتصاب، منها حادثة خطف واغتصاب وقتل الطفلة سيدرا (13 عاما) على يد حدثين في محافظة طرطوس، وحادثة بيت سحم في ريف دمشق التي راح ضحيتها ثلاثة أطفال ووالدتهم التي تعرضت للاغتصاب قبل قتلها في منزلها.

يذكر أن سوريا تصدرت قائمة الدول العربية بارتفاع معدل الجريمة لتحتل المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا، للعام 2021، وذلك بحسب موقع Numbeo Crime Index المتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم.

واحتلت مدينة دمشق المرتبة الثانية بارتفاع معدل الجريمة في الدول الآسيوية بعد مدينة كابول في أفغانستان، وأتت بغداد في المرتبة التاسعة.

وبحسب الموقع تعد سوريا من الدول التي يسجل فيها مؤشر الجريمة مستوى عالياً، إذ سجلت 68.09 نقطة من أصل 120 نقطة، في حين انخفض مؤشر الأمان إلى 31.91 في المئة.