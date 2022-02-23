الكويت.. إخلاء سبيل 3 متهمين في قضية تمويل "حزب الله"

أخلت النيابة العامة في دولة الكويت سبيل 3 متهمين كانوا موقوفين احتياطيا على ذمة قضية ”تمويل حزب الله“ اللبناني، بكفالة مالية تقدر بـ 5 آلاف دينار (16,500 دولار) لكل منهم.

ولا تزال القضية قيد التحقيق ولم يتم صدور أي قرار بشأنها، فيما صدر قرار إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة بعد دراسة طلب تقدم به دفاع المتهمين، وفقا لصحيفة ”القبس“ المحلية.

ولم يتم إخلاء سبيل متهمين اثنين آخرين في القضية، وهما سوري وإيراني يعملان في الصرافة، وفق ما نشره حساب ”المجلس“ المحلي.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أخلت النيابة العامة سبيل 3 متهمين أيضا.

وبلغ عدد المتهمين في القضية التي عُرفت بتمويل حزب الله اللبناني، 23 متهما ما بين مواطنين ووافدين.

وكانت وزارة الداخلية أبعدت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وافِدَين مصريين عن البلاد عقب التحقيق معهما في القضية.

وبررت المحكمة إبعادهم بأنه ”للمصلحة العامة“ دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول ارتباطهما بالقضية ونتائج التحقيقات معهما.

كما ضبط جهاز أمن الدولة المتهمين في القضية على دفعات، إثر ورود تقارير تؤكد تقديمهم دعما ماليا للحزب.

وتم في البداية ضبط 4 متهمين بينهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق، ليتم ضبط البقية تباعا بعد رصد محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في البداية.

ويخضع المتهمون بقضية تمويل حزب الله للتحقيق لدى جهاز أمن الدولة والنيابة العامة.

وبينت التحقيقات في وقت سابق، وجود متهمين من بين المحبوسين، لهم اتصالات مباشرة مع قياديين في الحزب، وفق تقارير محلية.

وكان من بين المتهمين مواطن كويتي يمتلك محل صرافة، ووافدان أحدهما سوري والآخر مصري يعملان لديه.

وبحسب تقارير سابقة، أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأفادوا في التحقيقات بأنهم لا يدعمون تنظيم حزب الله.

وأكدوا أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تعمل على كفالة الأيتام في لبنان وغيره من الدول.

وكانت النيابة العامة استدعت الداعية حسين المعتوق، الأمين العام للتحالف الإسلامي، عقب أيام من عودته إلى الكويت، إثر شموله بالعفو الأميري الأخير، للتحقيق معه في القضية كشاهد على سبيل الاستدلال.

وأنكر المعتوق معرفته بالمتهمين في القضية والتبرعات، مبينا أنه ”رجل دين وله مؤلفات ومحاضرات ولا يعرف غالبية المتهمين“، ليتم إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيق معه، دون أن تُوجَّه إليه أي تهمة.