مصر تعلن إلقاء القبض على أخطر "عصابة نصب" عبر الإنترنت

أعلنت السلطات الأمنية المصرية، يوم الإثنين، إلقاء القبض على أخطر ”عصابة نصب“ عبر شبكة الإنترنت، حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية.

والتشكيل العصابي مكون من 8 أفراد، كانت مهمته النصب الجماعي الإلكتروني فيما عرف إعلاميا بـ“تطبيق الرمال البيضاء“، وتم التحرك ضده بعد تعدد ضحاياه، والاستيلاء على أموال تقدر بملايين الدولارات منهم.

ونشرت الوزارة المصرية مقطع فيديو يوضح تفاصيل القضية وصولا إلى القبض على المتهمين وبحوزتهم أموالا ومستندات أصول عقارية بملايين الدولارات.

وأوضحت الوزارة أن ”الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وقطاع مكافحة الجريمة المنظمة، رصدت ما بثته وسائل إعلام محلية وأجنبية بشأن تعرض العديد من المواطنين للنصب باسم ما يعرف بتطبيق الرمال البيضاء“.

ويقوم التطبيق على إرسال الضحية لأموال تصل إلى 30 ألف جنيه، ثم إيهامه بتحقيق أرباح مضاعفة بشكل يومي، عبر تكليف المشاركين بمشاهدة فيديوهات، والاشتراك في بعض القنوات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة بعض الصفحات لزيادة أعداد المشاركين والمتابعين فيها.

وتضمنت معلومات القضية قيام أفراد التشكيل العصابي بعمل شرح فيديوهات وتعليقات للترويج للتطبيق، إلى جانب ربط محافظ إلكترونية بأرقام هواتف وفواتير شرائية؛ لإيهام المشاركين بجدية الأمر، ومن ثم الاستيلاء على الأموال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في الوزارة من تحديد هوية أحد وكلاء التطبيق بمحافظة كفر الشيخ، ثم التمكن من ضبط 3 متهمين آخرين، وصولا إلى التشكيل العصابي.

ووفق البيان، فإن ”قوات الأمن ضبطت مع المتهمين مبلغا ماليا يقدر بـ3 ملايين جنيه ”قرابة 193 ألف دولار“.

كما ضبطت بحوزتهم ”أرصدة بنكية بقيمة 20 مليون جنيه ”قرابة مليون و300 ألف دولار“، وأصول عقارية بقيمة 6 ملايين جنيه ”385 ألف دولار“، إلى جانب ألفي دولار أمريكي، وعملات افتراضية ”بيتكوين“ بقيمة مليونين و800 ألف جنيه ”قرابة 180 ألف دولار“.

ولجأ المتهمون إلى استخدام بعض الأوراق والأختام في ممارسة نشاطهم الإجرامي، وضبطهم في أماكن متفرقة، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال الكثير من الضحايا، وفق المصدر ذاته.

وتعد هذه القضية من أخطر قضايا النصب الإلكتروني الجماعي على المواطنين التي شهدتها مصر، بعد تفنيد الأصول المالية والبنكية والعقارية للمتهمين جراء أعمال النصب.