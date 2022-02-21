"ورقة دفتر" تكشف قاتلة طفلين في مخيم أطمة شمال سوريا

كشفت ورقة أُرفقت مع جثتي طفلين سوريين قتلا في مخيم أطمة بمحافظة إدلب شمال سوريا، عقب خطفهما، مرتكب الجريمة المروعة.

وتبين أن مرتكبة الجريمة هي زوجة عم الطفلين المغدورين خالد الحمودي (3 أعوام) وفاطمة الحمودي (عام ونصف العام).

وخطف الاثنان وهما أبناء عمومة، يوم السبت، من أمام منزلهما في مخيم الوفاء ضمن مخيمات أطمة، لتبدأ عمليات البحث المكثفة عنهما دون جدوى.

ومساء الأحد، تفاجأ ذوو الطفلين بجثتيهما أمام المنزل وعليهما آثار خنق، ومرفقتا برسالة تهديد موجهة إلى والدي الطفلين من شخص عرّف نفسه بـ“أبي عبيدة“، وفق ما ذكره والد الطفلة في تصريحات إعلامية.

وأكدت وسائل إعلام المعارضة السورية أن وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ التابعة للمعارضة ”ألقت القبض على قاتلة الطفلين، وهي زوجة عمهما محمد الحمودي الذي يعمل في صيانة الدراجات النارية“.

وعقد وزير الداخلية محمد عبد الرحمن مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل عملية القبض على المتهمة، ليعلن أنه ”بعد الاستقصاء والبحث والتحريات تم القبض على القاتلة وهي زوجة عم الطفلين التي اعترفت بعد التحقيق بقتلهما“.

وقال الوزير، في المؤتمر الذي بثته وكالة ”أنباء الشام“ عبر صفحتها على ”فيسبوك“، إن ”التحقيقات ما زالت جارية لكشف ملابسات ودوافع الجريمة، حيث إن القاتلة محتجزة لديهم، إضافة إلى زوجها الذي أقر أيضاً بقتل زوجته للطفلين وأنه على علم بذلك“.

وأكد أنه ”تم الوصول إلى القاتلة عن طريق رسالة التهديد التي أرسلتها مع جثتي الطفلين، حيث تم تفتيش منزل القاتلة وتفتيش الدفاتر الموجودة في حقيبة الطفلة ومقارنة ورقة التهديد معها، لتتم معرفة القاتلة“.

وتساءل أحد الإعلاميين في المؤتمر الصحفي عن حقيقة أن تكون القاتلة ”مسحورة“، ليؤكد الوزير أن ”التحقيقات في القضية ما زالت جارية ولم يتم حسمها حتى الآن، إلا أن المتهمة اعترفت بالقتل“.

وأثارت الجريمة ردود فعل واسعة من قبل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بكشف دوافع الجريمة ومحاسبة القاتلة لفظاعة جريمتها.

وسبق أن شهدت محافظة إدلب جرائم قتل مروعة، منها جريمة راح ضحيتها 3 أطفال لقوا مصرعهم على يد والدهم في مدينة حارم، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتشهد سوريا منذ سنوات تزايدا بجرائم القتل والخطف والاغتصاب، حيث تتصدر هذه الجرائم بين الحين والآخر الصحف المحلية والحسابات الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي.