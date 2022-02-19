السلطات المصرية تلقي القبض على "طبيب الكركمين"

ألقت قوات الأمن المصرية، يوم السبت، القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر المشهور إعلاميا بـ ”طبيب الكركمين“، في منطقة الشيخ زايد غرب العاصمة القاهرة؛ لحيازته أعشابا وأدوية مجهولة المصدر، وذلك بعد تضرر العديد ممن استخدموا الأعشاب التي أعلن عنها، واتهموه بالنصب والاحتيال من أجل التربح.

وتحركت قوة من مباحث المصنفات إلى مكان القبض عليه بعد ورود عدة بلاغات ضد الصيدلي الشهير، تفيد باستخدامه أعشابا وأدوية مجهولة المصدر، وغير مصرح بها من وزارة الصحة، والترويج والإعلان عنها خلال القنوات الفضائية، لتحقيق أرباح مالية كبيرة.

وجرى ضبط ”طبيب الكركمين“ في مكان سكنه بمنطقة الشيخ زايد غرب العاصمة المصرية القاهرة، وبحوزته كميات من الأعشاب مجهولة المصدر التي تم الإبلاغ عنها، وتمت إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه في ما وجه له من اتهامات.

ويعد أحمد أبو النصر من الصيادلة المشهورين بالعلاج بالأعشاب، وله العديد من الإعلانات على أكثر من قناة فضائية، حيث يروج للعلاج بمادة ”الكركمين“ وغيرها من الأعشاب الطبيعية التي تعالج كبديل عن الأدوية العضوية، بحسب رأيه.

وكان قد أشيع خبر القبض على أحمد أبو النصر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنفس الاتهام الموجه له حاليا، ليخرج وينفي القبض عليه.

ونشر أبو النصر حينها توضيحا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ كتب فيه: ”يا جماعة عشان الناس المقربين الله يكرمهم طبعا شكرا ليهم اللي بيطمنو عليا بعد الإشاعات التي تم نشرها اليوم اللي عملها كام واحد عني“.

وأضاف: ”يا جماعة قسما بالله ما في شيء تماما دا أنا كنت معاكو في بث مباشر امبارح وأول امبارح والنهاردة كمان هعمل واحد وعادي يعني أنا اتعودت على الإشاعات طول مانا شغال بس حقيقي الناس اللي نشرت الإشاعة دي أنا بشكرهم لسببين: السبب الأول: منظرهم وحش أوي وهما طالعين كدابين قدام الناس، بطل كدب يا كداب يعني كداب وأهبل“.

وتابع: ”السبب التاني أنا مكنتش أعرف إني مؤثر في المجتمع للدرجة دي حقيقي بشكر كل الناس اللي كلمتني وبقولهم الكلاب تعوي والقافلة تسير ريحو دماغكم أنا قريب جدا بحضر لمجموعة منتجات طبيعية هتكون في كل بيت في مصر قريب وكل منفذ بيع في مصر“.