مي العيدان تعلّق على قرار إلغاء براءتها من سب وقذف الفنان أحمد بدير

علّقت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على قرار محكمة مستأنف، يقضي بإلغاء براءتها من تهمة سب وقذف الفنان المصري أحمد بدير، وتغريمها 500 دينار كويتي (1,653 دولار أمريكي)، وقالت إن الغرامة ستدفع للدولة الكويتية وليس للفنان كما ادعى.

وأضافت العيدان خلال برنامجها ”كشف حساب“، أن ”الحكم قضى بعدم جواز الدعوى المدنية، أي أن الدعوى لا تستحق التعويض“.

ووجهت العيدان حديثها للفنان أحمد بدير، قائلة: ”ما حدا يفهْمك معلومات خطأ حبيبي، سالفة الملايين هذه عندكم في مصر تدفعون ملايين، إحنا في الكويت آخرها من 1000 إلى 5000، هذه أحكام الدولة“.

وكانت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت، قضت، الخميس، بتغريم ”العيدان“ 500 دينار كويتي (1,653 دولار أمريكي)، وإلغاء حكم البراءة الصادر بحقها، وذلك في الدعوى التي أقامها الفنان المصري أحمد بدير، التي يتهمها فيها بالسب والقذف.

وعلّق ”بدير“ على القرار عبر حسابه في ”فيسبوك“، قائلًا: ”شكرًا للقضاء الكويتي الشامخ.. مش مهم قيمة الغرامة المهم تعظيم قيمة العدل“، مقدمًا شكره أيضًا للمحامين العاملين على القضية.

وشكرت سارة بدير، ابنة الفنان ”بدير“ في منشور القضاء الكويتي، قائلة: ”الحمد لله كنت على تمام الثقة بعدالة ونزاهة القضاء الكويتي، شكرًا للقضاء الكويتي الشامخ، العادل، النزيه، الذي دعم وأكد على رغبتنا بمواجهة ظاهرة التنمر، وعدم الوقوف سلبًا أمام تفشي هذه الظاهرة البغيضة في المجتمع“.

وكانت ”العيدان“، أعلنت براءتها من تهمة الإساءة للفنان المصري، بعد إقامته دعوى قضائية يتهمها فيها بسبه وقذفه، والسخرية منه عبر صفحتها على ”إنستغرام“، ووصفها له بـ“الأقرع“، وتنمرها عليه عندما نشرت صورة لابنته سارة، مشيدة بجمالها قائلة: “ مُزة بنت الأقرع“.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت العيدان، بدءها في إجراءات إقامة قضية سب وقذف وتشهير ضد الإعلامي المصري سيد علي، وقناة ”الحدث“ التي يعمل بها؛ بداعي أن القناة التي يبث برنامجه من خلالها توافقه الرأي بما تلفظ به ضد الإعلامية الكويتية.

وأوضحت ”العيدان“ في منشور عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، أن أسباب تحريكها للقضية الجديدة، هي قيام الإعلامي سيد علي من خلال برنامجه على القناة المذكورة بشتم الإعلامية الكويتية، بما وصفته بـ“أفظع الألفاظ“؛ حيث شبه أموالها بأموال الراقصات والدعارة، إضافة إلى عدد كبير من الشتائم.