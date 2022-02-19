عروس الإسماعيلة.. ضرب أثناء حفل الزفاف وشهر العسل في شرم (فيديو)

شهدت مدينة الإسماعيلية في مصر الخميس، حادثة غريبة من نوعها لعريس يقدم على ضرب عروسه أمام الحاضرين لحفل الزفاف بينما كان يستعد الاثنان لركوب السيارة لإتمام مراسم الحفل.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على نحو واسع شجارا بالأيدي بين العروسين انتهى بتناثر الدماء على فستان العروس الأبيض، ووقوعها على الأرض بينما تدخل الحضور لفض الشجار، كما حضرت الشرطة لإنهاء النزاع.

وأحدث الفيديو ضجة واسعة على مواقع التواصل، حيث استنكرت الغالبية ما حدث من قبل العريس الذي تبين لاحقا بأنه ابن عم العروس، وكان على علاقة حب معها استمرت 13 عاما.

وفي تطور لاحق الجمعة، انتشرت على مواقع التواصل صور ومقطع فيديو للعروسين، يبينان أنهما قد تصالحا بعد الحادثة، حيث ظهر الاثنان في منزل الزوجية وهم يبتسمان للكاميرا.

وبين العريس أن ما حصل سوء تفاهم تسبب بحادثة الضرب، قائلا باللهجة المصرية ”مش حاجة جديدة إن أنا أضرب بنت عمي ومراتي، وحتى لو هي مش مراتي، فهي بنت عمي في الأول، وده حاجة عادية عندنا“.

من جانبه قال والد العريس إن العروس ابنة شقيقه وأن ما حدث كان نتيجة سوء تفاهم وتم إزالته والصلح بين العروسين، مضيفا أنهما عادا لمنزل الزوجية وسيسافران صباح الجمعة لقضاء أسبوع العسل في مدينة شرم الشيخ.

وتناول نشطاء الواقعة بنوع من التندر، حيث أكد بعضهم أن طريقة مكياج العروس كانت السبب باندلاع الشجار، مشيرين إلى أنه كان رافضا لظهورها أمام الحضور بمكياجها الكامل.

بينما أكدت شبكة رصد على حسابها بموقع تويتر، أن الخلاف بدأ بين شقيق العريس والعروس بسبب تأخرها عن إكمال مراسم الزفاف بسبب ”المكياج“ إلا أن العريس قد تدخل بشكل غريب حيث وقف مع شقيقه ضد عروسه وانهال عليها بالضرب.

وقال حساب باسم أحمد عصام ”سخرية القدر في قضية عروس الاسماعيلية أن العريس عمل كل ده عشان العروسة عملت مكياج كامل علي غير رغبته فضربها لأنه مش عاوز حد يشوفها بيه ، فيشاء القدر أنه مش بس يتجرس لا ده العالم كله يشوفها بمكياج كامل وهو واقف جنبها فاشخ ضبه وبيضحك عشان يتجنب أي مشكلة وينيم الموضوع“.

بينما قال حساب باسم أحمد جمعة أسوان “ قصة عروس الاسماعيليه. المفروض تفتح باب الامثال الشعبية والعادات مش الدين الدين واضح ( خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليهم ) لكن الامثال. ادبح لها القطه اكسر لها ضلع يطلع لها 24 صلحوا العادات ونقوا الدين من الجهل والقبلية والذكورية .“

فيما كان للواقعة تأثير على أمينة اسمعلاوية، التي رأت أن الحادثة تجعلها تبعد تفكيرها عن الارتباط قائلة: “ فكرة الارتباط والزواج في عالم النسيان بعد الاعتداء علي عروس الإسماعيلية لا تعليق اكتر من كده“.

بينما نقلت صحيفة المصري اليوم، تعليق ياسمين عز عن الحادثة بقولها ”ضل راجل ولا ضل حيط، قوليله يا سيدي ويا تاج راسي“.