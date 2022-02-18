خطف شاب على يد فتاة في تعز يثير جدلا بين اليمنيين

أثارت قضية اختطاف فتاة لشاب في مدينة تعز، قبل نحو أسبوعين، موجة جدل وتهكم واسعة لدى رواد منصات التواصل الاجتماعي في اليمن.

وكانت وثيقة متداولة لمراسلة من إدارة البحث الجنائي في تعز موجهة إلى البحث الجنائي في منطقة عصيفرة بالمحافظة ذاتها، أشارت إلى قيام فتاة تدعى تغريد قائد غالب الشرعبي بخطف شاب يدعى مبارك سلطان محمد محمد الوافي، بتاريخ 7 فبراير الجاري.

وبحسب المراسلة، المؤرخة بتاريخ 16 فبراير، فإن الشاب لا يزال مختطفا، في حين طالبت إدارة البحث الجنائي بالقبض على الفتاة.

وأثارت الحادثة المذكورة موجة تندر وسخرية واسعة بين اليمنيين على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما فيسبوك .

وعلق المدون اليمني محمد الوشلي: ”قمت الآن وبه واحدة قالوا خطفت رجال مسبع مربع ابن المحظوطة.. وانا اللي فوق الباص البنت خطفت التلفون وتجاهلت وجودي، اختلاف اذواق“.

بينما علقت الكاتبة اليمنية عفاف أحمد بشكل ساخر وقالت: قالوا في تعز بنت خطفت ولد.. يستأهل ليش يخرج معطر ولابس وحالق دقنه.. هذه نهاية اللي يخرج وهو شكله ملفت.

وكتبت مدونة يمنية تدعى ”امه الرحيم“: ”كلنا لازم نعمل مثل تغريد قائد خالد الشرعبي، وناخذ حقنا بايدينا بتعز أيش فيها لو نطبق القانون من أنفسنا طالما هو مش موجود. وأضافت: أبارك ليك صديقتي تغريد انتصارك على المجرمين“.

وبحسب موقع عدن الغد المحلي، فإن الفتاة قامت باختطاف الشاب بمساعدة أشقائها، موضحا أن الشاب طليقها، وتمت عملية الخطف على خلفية ”زواجه من أخرى“.

وتعد هذه القضية أول قضية يشهدها اليمن، وسط المئات من حالات الاختطاف التي تتعرض لها نساء في عدة مدن يمنية على يد رجال، لتكون الأولى التي يتعرض فيها شاب للاختطاف على يد فتاة.