مصر.. إحباط تهريب "ترامادول مخدر" في علب بسكويت عبر مطار القاهرة

أحبطت السلطات المصرية تهريب كمية من عقار الترامادول المخدر عبر مطار القاهرة، حاول أحد الركاب إخفاءها في علب بسكويت.

وتمكن رجال الجمارك في مبنى الركاب رقم 3 في مطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لأحكام قانوني مكافحة المخدرات الجمارك وتعديلاته، كذلك قانون الاستيراد والتصدير وتعديلاته، وفق بيان لإدارة الجمارك.

وبدأت الواقعة بأنه أثناء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من بروكسل اشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري قادم من ألمانيا.

وتم تمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بأشعة“ X-RAY ”بمعرفة مأمور الفحص، فتلاحظ وجود كثافات متماثلة في بعض العلب بأحد الحقائب.

وتم تكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 188 شريط ترامادول مخبأة داخل 6 علب بسكويت ومغلفة بورق حراري، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

وحرصت مصر خلال الفترة الأخيرة على تزويد المطارات، والمنافذ البرية والبحرية بأحدث الأجهزة والمعدات لإحباط محاولات التهريب، سواء المتعلقة بالعقارات المخدرة، أومحاولات التهرب الجمركي.