الإمارات.. إحالة السائق المتسبب بوفاة الطالبة شيخة إلى النيابة العامة

أحالت الجهات الأمنية في عجمان في دولة الإمارات، قائد الحافلة المدرسية، الذي دهس الطالبة شيخة حسن، وأسفر ذلك عن وفاتها إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفق صحيفة ”الاتحاد“ المحلية.

وأثارت وفاة الطالبة شيخة حسن التي تدرس في مدرسة أم عمار بإمارة عجمان، تعاطفاً رسمياً وشعبياً واسعاً، مع ذوي الطالبة التي قضت إثر حادث مروري يوم الثلاثاء.

ونعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الطالبة شيخة، متقدمةً بالتعازي لعائلتها وصديقاتها ومعلماتها اللاتي كن مشرفات على تعليمها قبل أن تنتهي حياتها بالحادث المأساوي.

وتفاعلت شخصيات رسمية ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مع حادثة وفاة الطالبة التي نعوها بعبارات مؤثرة، داعين لها بالرحمة ولذويها بالصبر على فقدهم ابنتهم.

وتقدَمت جميلة المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، بالتعازي لعائلة الطالبة، حيث قالت في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“: ”ببالغ الحزن فقدنا اليوم إحدى طالباتنا في مدرسة أم عمار في عجمان الطالبة شيخة حسن، التي وافتها المنية إثر حادث سير. خالص التعازي لذوي الفقيدة ولصديقاتها ولمعلماتها“.

ببالغ الحزن فقدنا اليوم إحدى طالباتنا في مدرسة أم عمار بعجمان الطالبة شيخة حسن،والتي وافتها المنية إثر حادث سير، خالص التعازي لذوي الفقيدة ولصديقاتها ولمعلماتها،أسرتنا التربوية بأسرها يعتصرها الألم لفقدان ابنتنا شيخة ونسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون. — Jameela Al Muhairi (@J_S_AlMuhairi) February 15, 2022

وكشفت شرطة عجمان في ملابسات حادث الدهس في بيان لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطالبة شيخة، البالغة من العمر 12 عاما وهي من الجنسية الخليجية، تعرضت لحادث دهس من قبل سائق حافلة مدرسية من الجنسية الآسيوية في منطقة الحميدية.

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات، إنه فور تلقي غرفة العمليات البلاغ قرابة الرابعة من مساء الثلاثاء، الذي يفيد بوقوع حادث دهس لإحدى الطالبات من مدرسة أم عمار الحلقة الثانية، توجهت سيارات الشرطة والإسعاف إلى الموقع على الفور.

وأضاف أنه مع وصول الدوريات تبين أن الطالبة تعرضت لإصابة بليغة في الرأس وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها، كما تبين أن الحافلة لا توجد فيها مشرفة.

وأوضح المقدم الفلاسي أن الطالبة وبعد انتهاء الدوام المدرسي استقلت حافلة المدرسة، وفي أثناء توقف الحافلة جانب منزلها ونزولها من الحافلة تحركت من أمام الحافلة من اليمين إلى اليسار، فقام سائق الحافلة بالتحرك دون الانتباه إلى الأمام؛ ما أدى إلى دهسها ووفاتها بعد تعرضها لجروح بليغة في الرأس.