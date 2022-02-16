بعد تجريده من ألقابه.. نجل ملكة بريطانيا سيدفع 16 مليون دولار لتسوية قضية "اعتداء جنسي"

كشفت صحيفة ”ديلي تلغراف“ البريطانية، أن الأمير أندرو نجل ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وافق على دفع أكثر من 12 مليون جنيه إسترليني (16 مليون دولار) ضمن تسوية خارج المحكمة توصل إليها مع فيرجينيا جوفري، التي تتهمه بـ“الاعتداء الجنسي“.

وذكرت الصحيفة، أن ”الأمير أندرو، البالغ من العمر 61 عاما، توصل إلى صفقة مع جوفري، وأن الملكة إليزابيث ستساعده في دفع المبلغ“.

وأوضحت الصحيفة، أن ”الاتفاق يعني أن الأمير أندرو، لن يواجه بعد ذلك محاكمة أمام هيئة محلفين بشأن الاتهامات بأنه اعتدى جنسيا على فيرجينيا جوفري، واغتصبها في 3 مناسبات عندما كانت في الـ 17 من عمرها“.

وكشفت الصحيفة، أن ”شروط الصفقة تمنع أي طرف من مناقشة القضية أو التسوية ذاتها علنًا“.

وقالت صحيفة ”ديلي تلغراف“، إن ”المبلغ الإجمالي الذي سيذهب لـ ”فيرجينيا جوفري“ التي تم الاتجار بها من قبل المتحرش بالأطفال جيفري إبستين، ولمؤسستها الخيرية يتجاوز 12 مليون جنيه إسترليني“.

وأضافت الصحيفة، أن ”الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 95 عاما، قامت بالفعل بتمويل معركة الأمير أندرو القانونية بشكل خاص، لتصل قيمتها لملايين الجنيهات الإسترلينية، وستقوم الآن بتمويل التسوية جزئيًّا للسماح لابنها – وجميع أفراد العائلة المالكة – بوضع حد للقضية التي هيمنت على ذكرى اليوبيل البلاتيني لتوليها العرش“.

وأوضحت الصحيفة، أن ”المفاوضات بشأن التسوية استمرت 10 أيام، مع تغيير فريق الأمير أندرو القانوني مساره عندما تم تحديد تاريخ شهادته، التي كانت ستشهد استجوابه تحت القسم من قبل فريق جوفري القانوني في الـ10 من آذار /مارس المقبل“.

وذكرت الصحيفة، أن القاضي البريطاني، لويس كابلان، أصدر ،في وقت لاحق، أمرًا بوقف الدعوى القانونية حتى الـ17 من آذار/ مارس.

وقال القاضي ”في حال عدم تقديم شرط الفصل بحلول ذلك الوقت، يظل من الممكن أن يتم تعيين هذا الإجراء للمحاكمة عند الإشارة إليه مسبقًا“.

وقررت الملكة إليزابيث الشهر الماضي تجريد الأمير أندرو من جميع القابه الملكية والعسكرية، بسبب تورطه في قضية الاعتداء الجنسي، فيما ذكرت تقارير صحفية، أن ”شقيقه الأكبر ولي العهد، الأمير تشارلز، طلب منه أن يتوارى عن الأنظار ويتوقف عن الإساءة للعائلة الملكية في بريطانيا“.