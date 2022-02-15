الكويت.. العثور على جثة وافد مصري عليها آثار ضرب في ساحة ترابية‎‎

عثرت الأجهزة الأمنية في الكويت، مساء الثلاثاء، على جثة وافد مصري عليها آثار ضرب في ساحة ترابية بمحافظة حولي التي تسكنها عدة جاليات عربية وتعد أكبر المحافظات كثافة سكانية.

وتم العثور على ساطور بجانب جثة الوافد الملقاة على الأرض بمكان قريب من مكان غرفته، وفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وبحسب الصحيفة، فقد عثر رجال الأمن والمباحث عند انتقالهم إلى غرفة الوافد المقتول على آثار دماء.

وتداولت حسابات إخبارية ونشطاء الحادثة، حيث قال اللواء المتقاعد حمد السريع ”حاليا العثور على جثه وافد بساحة ترابيه في منطقه النقره وبيده آله حادة (ساطور). توجد أصابه بسيطه بمقدمة الرأس“.

وأشار اللواء إلى وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وانتظار تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

وعقب ساعات من العثور على الجثة، أصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا، أكدت فيه ضبط المشتبه بهم في قتل الوافد، دون الإشارة إلى عددهم.

وقال البيان المقتضب ”إن التحريات دلت على حصول مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، وجارٍ التحقيق لمعرفة ملابسات القضية“.

الاعلام الامني: الامن الجنائي خلال ساعات قليلة يضبط المشتبه بهم في جريمة قتل السالميه بعد العثور على القتيل في ساحة ترابية بمنطقه السالمية.

حيث دلت التحريات بحصول مشاجرة بين مجموعة من الاشخاص.

وجاري التحقيق لمعرفة ملابسات القضية. pic.twitter.com/0jpo6W6neg — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) February 15, 2022

ويعيش في الكويت نحو أربعة ملايين و800 ألف شخص، يشكِل الوافدون نسبة 70 بالمئة من السكان، وتعتبر الجالية المصرية ثاني أكبر جالية في البلد الخليجي.

وسبق أن شهد البلد الخليجي جرائم قتل مختلفة، تنوعت جنسية المتهمين بارتكابها والمجني عليهم فيها بين مواطنين ووافدين وبدون.

ومن أبرز هذه الجرائم التي هزت المجتمع الكويتي، جريمة قتل فرح حمزة أكبر التي تم خطفها من أحد الشوارع العامة وطعنها وإلقاؤها أمام المستشفى في نيسان/ إبريل الماضي، وجريمة مقتل شرطي المرور عبدالعزيز الرشيدي، الذي لقي حتفه في حزيران/ يونيو الماضي على يد مقيم من الجنسية السورية، بعد أن كان قتل والدته في اليوم ذاته في جريمة مزدوجة.

وسبق أن كشف تقرير إخباري، أن 65 في المئة من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.

وبحسب المصادر ”فإنه من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60 في المئة من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات“.

وكشفت المصادر عن وجود ”أكثر من 40 ألف مدمن في الكويت“، مبينة أن ”الأعداد المسجلة في وزارة الصحة أقل من ذلك بكثير، لكن الإحصائيات الرسمية الخاصة بتعاطي المخدرات تفيد بأنها آخذة في الانتشار بشكل متزايد بين المراهقين والشباب“.