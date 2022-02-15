مقتل مواطن ليبي وعائلته ذبحا في طرابلس

هزت حي الضهرة الراقي بالعاصمة الليبية طرابلس الثلاثاء، جريمة قتل مروعة راح ضحيتها مواطن ليبي وعدد من أفراد عائلته.

وقالت مصادر حقوقية ليبية لـ “ إرم نيوز“ إن مسلحين مجهولين وملثمين اقتحموا منزل المواطن إبراهيم زغدود النالوتي، وقتلوه وزوجته ”حنان علي بن عمرو “ وابنتيه ذبحا بالسكاكين.

وعثر على جثث المغدورين في المنزل الكائن بشارع هايتي بالضهرة بعد تعرضهم لعملية ذبح.

وحضرت أجهزة وزارة الداخلية إلى الموقع وباشرت تحقيقاتها في الجريمة المروعة وتتبعت كاميرات المراقبة في المنطقة.

والنوالتي ”في العقد الخامس من عمره“ من أفراد جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة “ مليشيا قوة الردع الخاصة“، وكان سابقاً من قادة مليشيا كتيبة ثوار طرابلس، ما يفتح الباب حول إن كان هناك بعد مليشاوي في الجريمة أو تصفية حسابات.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من وزارة الداخلية بخصوص الجريمة حتى الآن.

وارتفعت معدلات الجريمة في العاصمة الليبية طرابلس إثر الحروب المدمرة التي شهدتها العاصمة الليبية خلال السنوات الماضية، و انتشار السلاح الذي أدى إلى زيادة نسبة الإجرام الاجتماعي، فضلا عن مشاهد الدماء المؤلمة والمقابر الجماعية والأشلاء، وأصوات البنادق والمدافع المستمرة والتي خلفت آثارا نفسية لدى مختلف فئات الشعب الليبي.

وهذه ليست الجريمة الأولى التي تقتل بها عائلة كاملة، ففي شهر رمضان الماضي وقعت جريمة القتل المروعة التي راحت ضحيتها عائلة كاملة في مدينة كاباو الليبية بجبل نفوسة، والتي قتلت على مائدة الإفطار بدم بارد.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أفراد العائلة وهم غارقون في دمائهم؛ أب وأم مع طفلين صغيرين، كانوا جالسين على مائدة الإفطار قبيل أذان المغرب قبل أن يلاقوا حتفهم على يد 3 شبان.

وبعد القبض على المجرمين الذين تبين أن منهم اثنين شقيقين لأب الأسرة المغدورة فاضل عاشور، تبين أن الجريمة تعود لأحقاد وخلافات مالية قديمة.

وقال الجناة إنهم تزودوا بالسلاح وانطلقوا، في 29 نيسان/أبريل الماضي، من العاصمة طرابلس باتجاه جبل نفوسة حيث تقع مدينة كاباو التي تقطن بها الأسرة المنكوبة، واتفقوا على قتل العائلة بالكامل، واقتسام الأموال فيما بينهم.