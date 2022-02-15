مصر.. إيداع معاذ عيسى نجم "ذا فويس كيدز" المتهم بالشروع بقتل زميله دار رعاية

قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء، بإيداع متسابق برنامج المسابقات الغنائية ”ذا فويس كيدز“ معاذ عيسى، بإحدى دور الرعاية الخاصة.

جاء ذلك على خلفية اتهام عيسى، بالشروع بقتل زميله بعد ضربه بمفتاح السيارة على رأسه.

وجددت محكمة جنايات الطفل، انقضاء الدعوى في القضية، المقامة ضد الطفل معاذ عيسى بعد تنازل المدعي عنها.

وكانت جلسة الثلاثاء قد حُددت للتصالح بحضور الطرفين، وبالفعل حضرت أسرتا الطفلين وتم إنهاء الخلاف، إلا أن المحكمة قررت إيداع معاذ عيسى، في دار رعاية لتقويم سلوكه، ولم تحدد مدة معينة للإيداع.

وتعود تفاصيل القضية إلى حزيران/يونيو 2021، حيث قام الطفل ”معاذ“، بالاعتداء على جاره بمفتاح اخترق جمجمته ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى في حالة خطرة.

وكشفت النيابة العامة آنذاك، تفاصيل واقعة الاعتداء، مشيرة في بيان إلى ”تلقيها بلاغا من والد الطفل المجني عليه يفيد بنشوب مشادَّة بين ابنه وبين الطفل المتهم، تعدى خلالها الأخير على ابنه بمفتاح كان بحوزته، فأحدث شرخًا بجمجمته نُقل على إثره إلى المستشفى“.

وقالت النيابة إنها ”انتقلت لسؤال الطفل المجني عليه فتبين من الطبيب المعالج عدم السماح بسؤاله لسوء حالته الصحية“.

وأشارت إلى أنها ”اطلعت على التقرير الطبي المحرر بإصابته والثابت فيه وجود جرح قطعي بفروة الرأس لانغماس جسم معدني بها مخترقًا عظام الجمجمة مؤديًا لكسر فيها“.

وحسب البيان، فقد أجريت عملية جراحية استخرج خلالها الجسم المعدني من رأس المعتدى عليه.

وسألت النيابة العامة طفلًا شاهد حدوث الواقعة، فأقر بتعدي المتهم على المجني عليه بسلسلة مفاتيح اخترق أحدها رأس الأخير، وذلك على إثر مشادة بينهما، وتم ضبطه وإحضاره.

وباستجواب نجم ”ذا فويس كيدز“ معاذ عيسى، بعد إلقاء القبض عليه، نفى قصده التعدي على المجني عليه.

وادعى خلال التحقيق أنهما خلال تشاجرهما على إثر مشادة بينهما دافع الطفل الآخر عن نفسه وهو ممسك بسلسلة مفاتيح، فاستقر أحدها برأسه وحدثت إصابته.

ومعاذ عيسى، شارك في الموسم الثالث من برنامج ”ذا فويس كيدز“ الذي بدأ عرضه العام 2016، وهو عبارة عن ‏نسخة مخصصة للأطفال بين 7 و14 سنة من برنامج ”ذا فويس أحلى صوت“.