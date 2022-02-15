الأمير البريطاني أندرو يتوصل لتسوية مع فرجينيا جوفري في قضية "الاعتداء الجنسي"

أظهرت وثائق قضائية بمحكمة اتحادية في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، أن الأمير البريطاني أندرو، توصل إلى تسوية لدعوى قضائية أقامتها ضده فرجينيا جوفري.

وكانت جوفري، اتهمت الأمير بالاعتداء عليها جنسيا عندما كانت قاصرا، فضلا عن اعتداء رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين عليها جنسيا أيضا.

وكُشف عن التسوية، التي تضمنت دفع مبلغ مالي لم يكشف عنه، في ملف مشترك بمحكمة مانهاتن الاتحادية التي رفعت أمامها جوفري القضية.

وتحمي هذه التسوية ”دوق يورك“ من سلسلة محرجة من الإفصاحات والاتهامات خلال الأشهر التي تسبق محاكمته، وأثناء المحاكمة، التي من المقرر أن تبدأ أواخر هذا العام.

ونفى أندرو (61 عاما) اتهامات جوفري (38 عاما) بأنه أجبرها على ممارسة الجنس قبل ما يزيد على عقدين في منزل بلندن.

وقال محامو جوفري وأندرو إن ”الأمير يعتزم تقديم تبرع كبير لجمعية جوفري الخيرية لدعم حقوق الضحايا“.

وجاء في الملف القضائي أن الأمير ”لم يقصد قط الإساءة إلى شخص السيدة جوفري، وأنه يقبل بأنها عانت كضحية ثبت تعرضها للاعتداء“.

وأضاف البيان: ”الأمير أندرو يأسف لارتباطه بإبستين ويثني على شجاعة السيدة جوفري وغيرها من الناجين في الدفاع عن أنفسهم وعن آخرين“.

وتابع: ”يتعهد بإبداء أسفه لارتباطه بإبستين من خلال دعم محاربة شرور تجارة الجنس ودعم ضحاياه“.

وجردت العائلة المالكة الشهر الماضي، الأمير أندرو من واجباته العسكرية وامتيازاته الملكية، وقالت إنه لم يعد يُعرف ”بصاحب السمو الملكي“.

وأحجم قصر بكنغهام عن التعليق، كما قالت متحدثة باسم الأمير إنه لا تعليق لديها أكثر مما جاء في أوراق القضية.

وانتحر إبستين عن عمر ناهز 66 عاما داخل زنزانة بسجن مانهاتن في آب/أغسطس 2019، بينما كان ينتظر المحاكمة بتهمة تجارة الجنس.