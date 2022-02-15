السعودية.. "نزاهة" تعلن مباشرة 16 قضية في جرائم الفساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ”نزاهة“ في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها باشرت عددا من قضايا الفساد، مؤكدة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل وظيفته لذلك.

وأوردت ”نزاهة“ عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، تفاصيل القضايا، إذ أوضحت أنه في القضية الأولى تم إيقاف موظف بنك لحصوله على هدايا عينية ومصاريف سفر وإقامة من مواطن ومقيم (تم إيقافهما) مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر تصل لسبعة ملايين ريال بحسابات بنكية عائدة لكيان تجاري.

وأثبتت التحقيقات في القضية أن إجمالي المبالغ المودعة بحسابات الكيان التجاري بواسطة المواطن والمقيم لدى البنوك العاملة بالمملكة بلغ 136 مليون ريال تم تحويلها لخارج المملكة خلال فترة 5 أشهر.

وفي القضية الثانية، تم القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بمكتب استشارات هندسية بإحدى المناطق أثناء استلامه 400 ألف ريال من أصل مبلغ مليونين وثمانمائة ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة بناء لمجمع ورش صناعي بطريقة غير نظامية بواسطة أحد موظفي البلدية بذات المنطقة.

كما ألقي القبض بالجرم المشهود، على مقيم يعمل مهندسا بإحدى شركات الاتصالات ومقيمين اثنين ”وسطاء“ لحظة استلامهم مبلغ 225 ألف ريال من أصل 450 ألف ريال متفق عليها، مقابل تمديد عقد تنفيذ شبكات للشركة مع أحد الكيانات التجارية.

أما القضية الرابعة، فقد تم ضبط مقيم لحظة استلامه 162 ألف ريال مقابل تخفيض غرامة تم تحريرها من بلدية إحدى المحافظات على أحد المستودعات.

كما ثبت من خلال التحقيقات أن المستفيد من المبلغ مدير الشؤون الفنية بذات البلدية، والذي تم القبض عليه بالجرم المشهود لحظة استلامه المبلغ من المقيم المذكور، وتبيّن أثناء التحقيق بأن الموظف سبق له الحصول على مليون ريال مقابل إنجازه معاملات بطريقة غير نظامية تم استخدامها في شراء عقارات.

وفي القضية الخامسة، ألقي القبض على موظف ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 150 ألف ريال من أصل مبلغ 250 ألف ريال، مقابل إجازة قرار لجنة تصحيح وضع مبنى مخالف.

وكشفت ”نزاهة“ في القضية السادسة عن القبض على موظف بالمرتبة الثامنة بإدارة الأمن والسلامة بالشؤون الصحية في إحدى المحافظات لحظة استلامه 50 ألف ريال مقابل تسهيل إجراءات استلام أعمال تنفيذ مشروع متطلبات الأمن والسلامة الذي ينفذه أحد الكيانات التجارية لصالح الشؤون الصحية.

كما أعلنت في القضية السابعة، القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بوظيفة محلل عمليات طبية بإحدى الجمعيات الخيرية لحظة استلامه مبلغ 15 ألف ريال مقابل إصدار موافقة من الجمعية تتضمن تكفلها بعلاج أحد المقيمين.

وشهدت القضية الثامنة، القبض على مدير قسم البلاغات والمخالفات ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 5 آلاف ريال مقابل إزالة إشعار المراجعة، الذي قام بوضعه على أحد المباني والسماح لصاحب المبنى باستكمال ترميمه دون الحصول على رخصة من البلدية.

وفي القضية التاسعة، تم القبض على مراقب ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (1.000) ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة عدم وجود رخصة لورشة.

وأوقفت ”نزاهة“ اثنين من منسوبي المرور بإحدى المحافظات و4 مقيمين يعملون سائقي نقل شاحنات لنقل السيارات المصدومة لحصولهما على 3 آلاف ريال شهريا مقابل تسليم أجهزة لاسلكية بعهدتهما للمقيمين؛ بهدف تحديد مواقع الحوادث المرورية فور وقوعها والتوجه لها لتحميل المركبات المتضررة.

كما تم إيقاف ضابطي صف يعملان بإدارة مرور إحدى المحافظات، لاستيلائهما على الأموال التي يتم تحصيلها من مرتكبي الحوادث المرورية كتعويض لأصحاب المركبات المتضررة وعدم تسليم تلك الأموال للمستفيدين.

وأعلنت ”نزاهة“ في القضية الثانية عشرة عن إيقاف موظف ببلدية إحدى المحافظات، لقيامه بمزاولة نشاط نهل الرمال من المناطق التي يشرف عليها وبيعها لصالحه بطريقة غير نظامية.

وفي القضية الثالثة عشرة، أوقفت هيئة الرقابة 3 ضباط صف بإدارة مرور إحدى المناطق، ومقيم، لقيامهم ببيع دراجات نارية محجوزة بحجز المرور على المقيم بعد تعطيل كاميرات المراقبة.

كما تم إيقاف موظف يعمل بمستشفى تابع للوزارة في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار إجازات مرضية للمراجعين.

وأكدت في القضية الخامسة عشرة، إيقاف مراقب يعمل بمدرسة بنين في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من مقيمين مقابل تسجيل أبنائهم بالمدرسة.

وكشفت في القضية السادسة عشرة عن إيقاف موظف بوزارة الصحة ومواطنين اثنين (وسطاء) لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تعديل الحالة الصحية لعدد من المواطنين لمحصن دون الحصول على اللقاح.