الكويت.. أنباء انتحار الشاب البدون حمد عبيد تثير جدلا

عادت قضية فئة غير محددي الجنسية ”بدون“ في دولة الكويت إلى الواجهة من جديد، مع انتشار أنباء تفيد بحالة انتحار جديدة لشاب يدعى حمد عبيد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت خبًرا عن انتحار الشاب البدون، إذ كتب الناشط المعروف عبدالعزيز الفضلي، أن ”معلومات وردت إليه عن انتحار شاب بدون بإلقاء نفسه من الدور الرابع في منطقة الأندلس، اسمه حمد عبيد“.

وتفاعل مغردون في موقع ”تويتر“ مع خبر الانتحار، مع عودة الجدل بشأن قضية البدون، إذ انتقدت الحقوقية هديل بوقريص الواقعة، وكتبت في تغريدتها ”جريمة قانون، جريمة نظام، جريمة جهاز، جريمة مع سبق الإصرار والترصد مع السماح للقاتل بالإفلات من العقاب والمحاسبة“.

وعلق السياسي عبدالعزيز الدمخي ”انتحار يتلوه انتحار .. والحكومه لا تريد حل هذه المأساة الإنسانية، البدون يصل من المعاناة التي يعيشها يوميا إلى درجة أن الحياة أصبحت ثقيله عليه والموت راحة، فيا رب إنا نبرأ إليك من كل مسؤول يضيق عليهم عَيشهم“.

وانتقد المغرد عيد أبو محمد، الانتحار، كحل للتخلص من المشكلة ”إخواني هذا مو الحل أرجوكم لا للانتحار ليش تنتحر مصيرها تفرج اصبر تاجر ترا نعيم الدنيا يطول فيه الانتظار بالآخره وتحاسب على الحلال قبل الحرام !! المشكله انه هالفكر منتشر ويجب على الجميع المحافظه على أسرته وحل مشاكلهم واسعادهم حتى بالشيء البسيط لا تهمل أبناءك“.

وطالب الطبيب فيصل الفوزان بحل جذري لمشكلة البدون ”كثرة محاولات الانتحار والاعتياد على سماع مثل هذه الأخبار أصبح أمرا مخيفا جدا في الآونة الأخيرة، يجب وقف مثل هذه المحاولات بحل جذري بقانون عادل يضمن به الناس مواطنتهم وحقوقهم المدنية والاجتماعية“.

ولم يصدر حتى وقت نشر هذا الخبر تصريح رسمي من السلطات الكويتية حول الواقعة، ولا يتسنى لإرم نيوز التحقق من كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُعتبر قضية ”البدون“ من القضايا الشائكة منذ عقود في البلد الخليجي الملقب ”ببلد الإنسانية“، وتقدَر أعدادهم بأقل من 100 ألف شخص بحسب التقارير الرسمية، إلا أنهم يقولون ”إنهم أكثر من ذلك بكثير ويُصرون على أنهم كويتيو الأصل“.

وتكررت حوادث الانتحار بين أبناء ”البدون“ في السنوات الأخيرة، في ظاهرة لفتت أنظار الكويتيين، الذين طالبوا السلطات المعنية بضرورة التدخل وحل القضية الشائكة، تجنبا لحوادث انتحار أخرى.

وأنشِئ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع ”البدون“ بمرسوم أميري سنة 2010 لمدة 5 سنوات، ثم تم تمديده سنة 2015 بمرسوم آخر لمدة سنتين، تبعه عام 2017 مرسوم آخر لتمديده 3 سنوات، تبعه مرسوم آخر في تشرين الثاني/ نوفمبر2020 بالتمديد لعام واحد، ليصدر مرسوم آخر في آب/ أغسطس الماضي بتمديد عمله لمدة عامين آخرين.