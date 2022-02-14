الكويت.. حكم بإعدام هندي أدين بتجارة المخدرات

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الإثنين، بإعدام وافد هندي أدين بالاتجار بالمواد المخدرة، المجرمة في القانون الكويتي.

ووفقا لحساب ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء، فقد تم ضبط الوافد في منطقة جليب الشيوخ في محافظة الفروانية وبحوزته مواد منوعة من المخدرات.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكاما قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا، وتصل أحيانا إلى الإعدام والسجن المؤبد.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قضت محكمة كويتية بإعدام مواطن من أرباب السوابق، أدين بالاتجار بالمواد المخدرة (الحشيش والهيروين)، وسجن آخر قُبض عليه في منطقة السالمية بمحافظة حولي، 4 أعوام عن تهمة تعاطي المواد المخدرة.

وأصدرت محكمتا التمييز والاستئناف في الكويت، في مايو/ أيار الماضي، أحكاما قضائية بالإعدام والمؤبد لمجموعة من تجار المخدرات، بينهم مواطنون وخليجيون ووافدون.

وكشف تقرير إخباري، في يوليو/ تموز الماضي، نشرته صحيفة ”القبس“ نقلا عن مصادر، أن 65% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.

وبحسب المصادر، ”فإنه من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50% إلى 60% من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات“.

وكشفت المصادر عن وجود ”أكثر من 40 ألف مدمن في الكويت“، مبينة أن ”الأعداد المسجلة في وزارة الصحة أقل من ذلك بكثير، لكن الإحصائيات الرسمية الخاصة بتعاطي المخدرات تفيد بأنها آخذة في الانتشار بشكل متزايد بين المراهقين والشباب“.

وذكرت المصادر أن إجمالي عدد المتهمين بقضايا المخدرات منذ عام 2010، وحتى 2020، بلغ نحو 25 ألف متهم في نحو 19 ألف قضية، مشيرة إلى وجود أكثر من 12 ألف مواطن بين المتهمين، ويمثل الذكور نحو 93% من إجمالي عدد المتهمين.

ونوهت إلى أن تزايد نسبة تعاطي المخدرات وحجم الكميات المضبوطة يرجع إلى سببين رئيسين: ”الأول هو الأنواع الجديدة من المخدرات التي باتت رخيصة الثمن وسهلة النقل وغير معروفة للعالم أصلا، وتمكن المروجين وتجار المخدرات من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لبيعها، والآخر هو موقع الكويت الجغرافي القريب من الدول المصدرة للمخدرات ومقار التوزيع والإنتاج الكبرى، وهي إيران وباكستان وأفغانستان“.