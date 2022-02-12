مصر.. السجن 15 سنة لشاب نشر صورا خاصة لفتاتين عبر "واتس آب"

قضت محكمة جنايات المنيا في مصر، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، حضوريا بمعاقبة شاب بالسجن المشدد خمسة عشر عاما بعد ثبوت اتهامه بنشر صور شقيقتين عبر تطبيق التراسل الاجتماعي الشهير ”واتس آب“.

وخلال العام 2020 كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنيا جنوب مصر، قد تلقت بلاغاً، يفيد بقيام أحد الأشخاص البالغ من العمر 32 عاما، بتهديد شقيقتين إحداهما تبلغ من العمر 32 عام، والثانية طالبة تبلغ من العمر 18 عام، من محافظة الجيزة بنشر صور شخصية خاصة بهما، بعدما تواصل معهما كتابة عبر تطبيق ”واتس آب“

وحسب البلاغ الذي تلقته الأجهزة الأمنية المصرية، بعث الشاب رسائل تتضمن تهديدا بنشر عدد من الصور الشخصية الخاصة بالمجني عليها الأولى وطلب منها إرسال مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور وتهديدها وترهيبها واعتدائه على حرمة حياتها الخاصة.

وأكدت التحريات الأولية التي قامت بها إلإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن المتهم قام بنقل صور المجني عليهما عن طريق أجهزة الاتصالات المتمثلة في هاتفه المحمول، واستعمالها دون رضاهما بأن أرسل لها تلك الصور على تطبيق ”واتس آب“ .

كما أكدت التحريات الامنية التي أجراها فرع مباحث التليفونات والبريد في منطقة شمال الصعيد بأن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة الشقيقتين، بإساءة استخدام وسائل الاتصال من خلال هاتفه وعدة هواتف أخرى من أجل الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق نظير عدم نشر تلك الصور.

وأمر المستشار تامر مطيع المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة تهديد المجني عليهما كتابة عبر تطبيق ”واتس آب“ باستخدام هاتفه المحمول وذلك بنشر صور خاصة بالشقيقتين وتهديدهما بنشر الصور.

وشهد شهر كانون الثاني/يناير الماضي، إقدام فتاتيتن على الانتحار، باستخدام حبة حفظ الغلال السامة، في واقعتين منفصلتين، بعد تعرضهما للابتزاز من جانب أشخاص قاموا بفبركة صور لهما ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثارت تلك الحادثة، حالة من السخط والغضب في الأوساط المصرية دفعت النيابة العامة للتدخل الفوري وإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وسط مطالبات بإيقاع أشد العقوبات بحق المتورطين.