الإمارات.. حبس بريطاني اعتدى على سيدة بالضرب والتهديد

أمرت النيابة العامة في مدينة أبوظبي بحبس مواطن بريطاني مقيم؛ بعد أن اعتدى على سيدة مقيمة من الجنسية الإيرلندية وهددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة ”البيان“ الإماراتية المحلية، أفادت المجني عليها في بلاغ قدمته للجهات الأمنية بأن المعتدي البريطاني أقدم على ضربها.

وأحدث المجني، وفقا للمجني عليها، عددا من الإصابات في أنحاء متفرقة من جسمها، مؤكدة أنه هددها، في حال قررت تقديم بلاغ بحقه أو شكوى.

وأضافت أن المعتدي هددها بنشر صورها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أوضحت أن هناك خلافات سابقة بينهما.

وإثر ذلك، أمرت النيابة العامة في إمارة أبوظبي، بحبس المتهم البريطاني، على ذمة التحقيقات في واقعة الاعتداء بالضرب على المجني عليها، وكذلك تهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها، أظهر وجود كدمات وتورمات في أجزاء من جسدها.

ونفى المتهم في التحقيقات ما ادعته المجني عليها، منكرا الاتهامات التي وجهتها له السيدة، وكذلك ما شهد به حارس الأمن الذي كان متواجدا في وقت الواقعة.

وسبق أن أصدرت النيابة العامة في الإمارات فيلما توضيحيا لعقوبة جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 339 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة.

وإذا نشأ عن الاعتداء على حبلى إجهاضا، عدّ ذلك ظرفا مشددا.

وبحسب قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، فإن من أحد أوجه جرائم التهديد: التهديد كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفس المجني عليه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره، أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوبـا بطلب أو بتكليـف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك، وهي الحالة الأكثر خطورة، وعقوبتها هي السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.