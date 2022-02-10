الكويت.. تأجيل نظر الطعن بحكم إعدام قاتل فرح أكبر

أجّلت المحكمة في دولة الكويت، اليوم الخميس، النظر في الطعن المقدم بحكم إعدام فهد صبحي محي الدين، المتهم بقتل الشابة فرح حمزة أكبر، إلى 24 مارس /آذار القادم.

وكانت محكمة الاستئناف قررت في يناير/ كانون الثاني الماضي، تأجيل جلسة النظر في طعن المتهم المحكوم بالإعدام، حتى 10 شباط/ فبراير المقبل، من أجل استدعاء طبيب ومسعف، إلى جانب تفريغ كاميرات مستشفى العدان.

وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، قضت محكمة الجنايات بإعدام العسكري فهد صبحي محي الدين شنقا، بعد إدانته بقتل فرح حمزة أكبر، التي لقيت مصرعها بعد أن أقدم على خطفها في أحد الشوارع العامة.

وطعن المتهم بحكم الإعدام، فيما صدر بعده بأيام حكم آخر بحقه بالسجن المشدد 15 عاما مع الشغل والنفاذ عن تهمة خطف المجني عليها وهي قضية أخرى.

وشهدت القضية وقائع مثيرة طوال الأشهر الماضية، إذ أحالت محكمة الجنح في يناير/ كانون الثاني الماضي والدة المتهم فهد صبحي إلى الجنايات، لمحاكمتها بتهمة ”نشر فيديو تضمن المساس بكرامة وورثة المقتولة، وإسناد وقائع غير صحيحة لها والمساس بكرامتها“.

وكانت والدة فهد ظهرت سابقا في مقطع فيديو، تحدثت فيه عن قضية ابنها، وزعمت ”أن هناك معرفة وعلاقة عاطفية بين ابنها والمجني عليها فرح أكبر“.

وسبق أن قال المحامي فهد البصمان، دفاع المتهم، ”إن هناك أدلة جديدة سترى النور قريبا أمام محكمة الاستئناف، وستقلب السحر على الساحر“.

وزعم أن ”موكله فهد تعرَض لحملة إعلامية مفبركة، إلا أنهم واثقون من الدفاع أمام الاستئناف، كما أنهم واثقون من انتفاء نية القتل لديه“.

ووقعت جريمة القتل، في 20 نيسان /أبريل الماضي، حيث أقدم الجاني على خطف الشابة بعد تتبعها، وطعنها ورماها أمام المستشفى ليتم ضبطه بعد ساعات قليلة، وفق ما ذكرته تقارير محلية.

وسبق أن أنكر المتهم في الجلسات السابقة قتله للمجني عليها، بحجة أنها ”هي من قتلت نفسها طعنا“.

وفي خلفيات الحادثة، رافعت المحامية دانة أكبر، شقيقة الضحية، في قضية كانت تضم المتهم قبل أكثر من عام، ليبادر الأخير إلى تهديدها وأختها بالقتل، فرفعت دانة قضية عليه، إلا أن وكيل النيابة أفرج عنه بكفالة.

وبعد الإفراج عنه حاول المتهم اختطاف الضحية وخالتها، لترفع المحامية مجددا قضية ثانية ضده، فأفرج عنه وكيل النيابة أيضا، رغم مطالبة الضحية وأختها بحجزه؛ نظرا لتهديده المتواصل، ما دفع عائلة فرح بعد وقوع الحادثة لتوجيه اتهامات للنيابة العامة، ووزارة الداخلية، بالتهاون مع المتهم.