الكويت.. تبرئة مرشح الدائرة الرابعة فهد البصمان وزوجته ومواطنات من قضية "شراء الأصوات"

أصدرت محكمة التمييز في دولة الكويت، اليوم الخميس، حكما ببراءة مرشح الدائرة الرابعة في الانتخابات النيابية 2020، فهد غشام البصمان، وزوجته ومواطنات، من التهم الموجهة إليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ“شراء الأصوات“، وفق صحيفة ”الراي“ المحلية.

وكانت محكمة الاستئناف أخلت سبيل النائب البصمان بكفالة (5000 دينار)، نحو (16700 دولار)، وذلك في مايو/ أيار من عام 2021، بعد أن تم القبض عليه مطلع نيسان/ أبريل 2021، لتنفيذ الحكم الصادر بسجنه بتهمة شراء الأصوات.

ونقلت حسابات إخبارية محلية في حينها عن مرافعة المحامي إبراهيم الكندري عن المتهمين الأول والسابعة ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش بعد اعتماده على محضر تحريات غير جدية.

وتم ضبط المرشح فهد البصمان وزوجته مع شبكة نسائية في أيلول/ سبتمبر الماضي بتهمة شراء الأصوات الانتخابية لصالحه، بعد مداهمة منزل تقام فيه عملية شراء الأصوات في محافظة الفروانية.

وعثرت الأجهزة الأمنية عند مداهمة المنزل على مبالغ مالية وكشوف خاصة بأسماء الناخبين الذين تم شراء أصواتهم لصالح المرشح مقابل مبالغ مالية. وفي شباط/ فبراير من العام الماضي، قضت محكمة الجنايات بسجن المرشح وزوجته ومواطنة أخرى، لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب أربع مواطنات متهمات بالقضية ذاتها، منهن اثنتان شاركتاه في الحملة الانتخابية، واثنتان باعتا صوتيهما مقابل مبلغ مالي. وجاءت عملية الضبط خلال عمليات التحضير الشعبية لانتخابات مجلس الأمة، التي أقيمت في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2020، من خلال ما يعرف بـ ”الانتخابات الفرعية“ أو ”التشاوريات“ التي تعقدها القبائل لاختيار مرشحيها عن الدوائر البرلمانية. يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق، الفريق الشيخ خالد الجراح، كان أصدر قرارا في عام 2019 بإيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي مبارك سالم العلي عن العمل، الذي عيّن في منصبه في عام 2017، بحسب ما نشرته آنذاك صحيفة ”الراي“ المحلية.

فيما ذكر حساب ”تفتيش الكويت“ الإخباري على موقع ”تويتر“ في حينها، أن الشيخ وكيل أمن الدولة الخارجي أوقف عن العمل مع رجل الأعمال ومرشح الدائرة الرابعة فهد غشام البصمان في العاصمة البريطانية لندن.