مصر.. تسرب الغاز المنزلي يودي بحياة أفراد أسرة في محافظة القليوبية

عثر أهالي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على جثث أسرة كاملة متوفين داخل داخل إحدى الوحدات السكنية، يرجح تعرضهم لكميات كبيرة من غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن سخان الغاز، ما أدى إلى اختناقهم ووفاتهم.

وتلقت السلطات الأمنية المصرية بلاغا يفيد بوجود أسرة متوفاة داخل شقة بمنطقة شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وعثر على جثث رجل وزوجته وطفلتيه متوفين.

ورجحت التحريات الأولية سبب الحادث استنشاق أفراد الأسرة لغاز أول أكسيد الكربون الناتج عن سخان الغاز، لعدم وجود مصادر تهوية جيدة بالمنزل.

على صعيد متصل، وفي محافظة المنيا بوسط صعيد مصر، شهدت منطقة أبو هلال، إصابة ربة منزل وأطفالها الخمسة باختناق نتيجة غاز أول أكسيد الكربون بمنزلهم، وتم إنقاذهم من الموت ونقلهم لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت بلاغا من عمليات النجدة، بإصابة ربة منزل وأطفالها الخمسة باختناق نتيجة تسرب الغاز في أحد البيوت بمنطقة أبو هلال بمدينة المنيا.

وانتقل فريق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والتحريات إصابة سيدة تبلغ من العمر 41 عاما، وأطفالها الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما باختناق ويعانون من حالة إعياء شديدة.

وتعددت مؤخرا حالات الوفاة الجماعية الناجمة عن تسرب الغاز المنزلي فيما يعرف بظاهرة ”القاتل الصامت“، ففي الحادي والثلاثين من يناير الماضي، توفي 7 أشخاص من أسرة واحدة، نتيجة تعرضهم للاختناق بسبب تسرب الغاز، بمنطقة الشرابية بمحافظة القاهرة.

وبعد المعاينة، تبين أن الضحايا هم سيدة وزوجها و5 من أبنائهما، فارقوا الحياة، نتيجة تعرضهم للاختناق بسبب تسرب الغاز بالوحدة السكنية التي يقطنون بها.

وكانت منطقة الساحل بمحافظة القاهرة قد شهدت أيضا وفاة أسرة كاملة في منطقة الساحل بالقاهرة، ضحية لتسرب الغاز، بعد أن لقيت الأسرة المكونة من 3 أفراد وهم أب لا يقوى على الحركة بسن المعاش، وأم تعمل مدرسة، وابنتهما التي لم تتجاوز من العمر 10 سنوات.

كما شهد الشهر الماضي أيضا مصرع عروسين بمحافظة الإسماعيلية بعد ساعات قليلة من زفافهما، نتيجة الاختناق بالغاز في عش الزوجية.