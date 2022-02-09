باكستان.. "معالج" يزرع مسمارا في رأس امرأة حامل كي تنجب صبيا

لجأت امرأة حامل إلى مستشفى باكستاني بسبب وجود مسمار في رأسها زرعه لها ”معالج“، أكد لها أن هذه الطريقة تضمن لها وضع مولود ذكر، على ما أفادت مصادر طبية الأربعاء.

وأوضح الطبيب حيدر خان الذي تولى علاج المرأة في المستشفى لوكالة ”فرانس برس“، أنها قصدت المستشفى الواقع في مدينة بيشاور (شمال غرب باكستان)، بعدما حاولت نزع المسمار بنفسها.

وأشار إلى أنها ”كانت في كامل وعيها، لكنها كانت تعاني كثيرا“.

وأظهرت صورة بالأشعة السينية أن المسمار اخترق الجمجمة خمسة سنتيمترات لكنه لم يصل إلى الدماغ.

وقالت المرأة إنها أم لثلاث بنات وهي حامل برابعة.

ويكثر المعالجون التقليديون في باكستان التي يشكل المسلمون الغالبية العظمى من سكانها، إلا أن مدارس فقهية إسلامية عدة لا تؤيد هذه الطرق ”العلاجية“ المستوحاة من الطقوس الصوفية.

وغالبا ما يُنظر إلى إنجاب مولود ذكر على أنه فأل خير في جنوب آسيا، إذ يُعتقد أنه أكثر قدرة من الفتاة على مساعدة والديه في تأمين مدخول مالي.

وتسعى الشرطة الباكستانية راهنا إلى استجواب المرأة.

وقال قائد شرطة بيشاور عباس احسان لوكالة ”فرانس برس“: ”سنقبض على المشعوذ قريبا“.

وتشهد باكستان بشكل شبه متكرر ”حالات غريبة“ يقوم بها من يصفون أنفسهم بأنهم ”معالجون“ بينما تراهم السلطات مشعوذين، تصل في بعضها إلى حد الوفاة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2018، أقدم باكستاني على قتل رضيعته بناء على أوامر من مشعوذ في إقليم البنجاب شرق البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية التي أوردت الخبر آنذاك، فإن ”الشرطة وجهت اتهامات للأب ووالدته وشقيقته، بعدما ذبحوا الطفلة الرضيعة، بقطع حنجرتها، بعدما أخبرهم دجّال بأن عائلتهم تتعرض لاضطرابات على يد أشباح بسبب الطفلة“.

وفي تموز/يوليو 2014، قتل مشعوذ باكستاني فتاة أثناء محاولته ”استخراج الجن“ من جسمها بمدينة لاهور شرق البلاد.

وقالت صحيفة ”الرياض“ السعودية التي أوردت الخبر آنذاك، إن ”الفتاة زينت بي بي كانت تعاني من حالة نفسية غير مفهومة دفعت ذويها إلى إرسالها إلى بيت خالها الذي يسكن بمدينة لاهور، والذي قام بعرضها على المشعوذ شهباز“.

وأضافت أنه ”بعد إجراء الفحوصات، أوضح المشعوذ بأنها مصابة بمس من الجن وعليهم أن يتركوها عنده لوحدها ليقوم بعملية إخراجه، وبعد ساعات أعاد المشعوذ الفتاة إلى ذويها وهي في حالة صحية حرجة جدا بسبب الضرب المبرح الذي تعرضت له لتفارق الحياة لاحقا“.

وفي آذار/مارس 2012، قام مشعوذ بقتل امرأة حرقا بعدما كان ”يحاول استخراج الجن من جسمها عن طريق النار“ بحسب زعمه.

ووقعت الجريمة في مدينة ”رحيم يار خان“ بإقليم السند الجنوب الشرقي من باكستان، وفق الصحيفة ذاتها.