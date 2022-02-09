مخبأة في براميل.. السعودية تضبط أكثر من مليون قرص "امفيتامين"

ضبطت الجهات الأمنية في منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية، أكثر من مليون قرص ”إمفيتامين“ المخدر.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية السعودية نشر عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ”أن المتابعة الأمنية لنشاط شبكات المخدرات، مكنت دوريات حرس الحدود البحرية في قطاع الوجه في تبوك من إحباط تهريب (1,056,162) قرص إمفيتامين مخدر“.

وأكدت الداخلية في بيانها أنه ”تم ضبط الأقراص المخدرة مخبأة داخل براميل بلاستيكية“، مضيفة أنه ”تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص“.

إحباط محاولة تهريب (1,056,162) قرص إمفيتامين مخدر في منطقة تبوك، مخبأة في براميل بلاستيكية.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/X7lJsVwYBX — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 9, 2022

ولم يتم الكشف عن مصدر الشحنة ومستقبليها.

وأحبطت السلطات السعودية المختصة في الآونة الأخيرة، عدة محاولات لتهريب مواد مخدرة إلى المملكة، حاول المهربون إدخال بعضها عن طريق شحنات ألواح حديدية، وبعضها عبر شحنات فواكه.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أعلنت وزارة الداخلية إحباطها، بالتعاون مع دولة الإمارات، مخططا لتهريب أكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة، داخل شحنة محملة بالذرة، وتم إلقاء القبض على المتهمين، وهما مواطن ومقيم من الجنسية السورية.

وقد أعلنت في الشهر نفسه، عن إحباط تهريب 1.5 كيلو غرام من مادة ”الكوكايين“ المخدرة، عُثر عليها داخل أحشاء مسافرين قدِما إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وميناء جدة الإسلامي.

وتمكنت الهيئة في ميناء جدة الإسلامي في أغسطس/ آب من العام الماضي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، بلغت أكثر من 8.7 مليون حبة كانت مُخبأة في إرسالية ”كاكاو“.

وفي نيسان/أبريل من عام 2021، أحبطت وزارة الداخلية محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة من خلال ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، حيث كانت مخبأة داخل شحنة من فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

وتم بسبب هذه الشحنة إصدار قرار من المملكة بحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، حتى تقدم السلطات اللبنانية ضمانات بشأن إيقاف تهريب المخدرات نحو المملكة.

وتفرض السعودية عقوبات مشددة على مروجي ومهربي المخدرات تصل إلى الإعدام، ولا يمر عام دون تنفيذ مثل تلك الأحكام على مهربين من مختلف الجنسيات بعد إدانتهم وصدور أحكام قضائية قطعية ضدهم.