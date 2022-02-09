جامعة كاليفورنيا تدفع 244 مليون دولار لضحايا طبيب نسائي متهم بـ"انتهاكات"

وافقت جامعة كاليفورنيا على دفع نحو 244 مليون دولار لـ 200 امرأة تقريبا يتهمن الطبيب النسائي جيمس هيبس، الذي كان يعمل ضمن شبكة تابعة للمؤسسة التربوية هذه، باعتداءات جنسية، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

ويشمل هذا الاتفاق بالتراضي، شكاوى بالحق المدني للمريضات بشأن أفعال مزعومة يعود بعضها للعام 1983.

واتهمت مئات النساء الطبيب النسائي المتخصص بعلم الأورام بانتهاكات جنسية وأخذن على جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس التي كانت توظفه تغطيتها لأفعاله وعدم اتخاذ أي إجراء ضده رغم عمليات الإبلاغ.

وجاء في بيان، أن الجامعة تعتبر ”التصرف المنسوب إلى هيبس مدانا ومنافيا لقيم الجامعة“، مثنية على ”شجاعة مقدمات الشكاوى“.

ويضاف الاتفاق الذي كشف عنه الثلاثاء، إلى شكوى جماعية تقدمت بها أكثر من خمسة آلاف امرأة وأفضت إلى تعويضات قدرها 73 مليون دولار.

وتقدمت نحو 300 امرأة أخرى بشكوى مدنية ضد جيمس هيبس الذي يلاحق أيضا جنائيا لاعتداءات ارتكبها على سبع نساء.

الشهر الماضي أعلنت جامعة ميشيغن، أنها ستدفع زهاء نصف مليار دولار إلى نحو ألف طالب وعداء سابق تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل الطبيب ريتشارد اندرسون.

وفي قضية أخرى، كانت جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس انجليس وافقت على دفع تعويضات قدرها 1,1 مليار دولار بموجب ثلاثة اتفاقات مختلفة، إلى مئات النساء وقعن ضحايا طبيب نسائي سابق كان يعمل في حرمها في أكبر تعويض من هذا النوع يقدم حتى الآن.

وفي الـ13 من تموز/ يوليو الماضي، أصدر قاض فيدرالي، موافقته النهائية على تسوية بقيمة 73 مليون دولار لدعوى قضائية زعمت أن نحو 6000 امرأة تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل الطبيب النسائي، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس.

وتضمنت الدعوى الجماعية، التي تقدم بها الضحايا في 2019، ادعاءات مفادها بأنه في الفترة من 1983 إلى 2018، قام الدكتور جيمس هيبس، بالتحرش بالنساء أثناء استخدام مسبار الموجات فوق الصوتية، أو أدلى بتعليقات غير ملائمة في أثناء الفحوصات في مركز صحة الطلاب بجامعة كاليفورنيا، أو مركز رونالد ريغان الطبي داخل الحرم الجامعي.

واتهمت الدعوى أيضًا، جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بالفشل في اتخاذ إجراء ضد هيبس على الرغم من الشكاوى وباتباع ”سياسة اللامبالاة“ لتقارير سوء السلوك الجنسي.

وكان أكثر من 100 من المرضى السابقين لهيبس، قدموا ادعاءات أو رفعوا دعاوى قضائية فردية، لكن الدعوى الجماعية تشمل جميع الضحايا المحتملين. وسيحصل كل منهم على ما بين 2500 دولار و 250 ألف دولار، مع وجود مبالغ أكبر تشمل مدى الإصابة الجسدية والاضطراب العاطفي، كما تقرره لجنة من الخبراء.