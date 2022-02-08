السعودية.. القبض على يمني ظهر في مقطع فيديو وهو يتباهى بتناول "القات"

ألقت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول وهو يتعاطى مادة ”القات“ المخدرة.

وبحسب بيان الأمن العام عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، فقد أعلن أن شرطة منطقة مكة المكرمة تمكنت من القبض على مقيم يمني الجنسية، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يتعاطى نبات القات المخدر، إذ وثق تعاطيه له وقام بنشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الأمن العام في بيانه أنه جرى إيقاف المقيم واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت إحالته إلى جهات الاختصاص.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في المملكة بتتبع أشخاص يتباهون بعرض مواد مخدرة على مواقع التواصل الاجتماعي وضبطهم.

ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، ألقت السلطات السعودية، القبض على أربعة مواطنين بعد ظهور أحدهم في مقطع فيديو تم توثيقه ونشره وهو يتباهى بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري.

كما ألقت السلطات السعودية القبض في يناير/ كانون الثاني الماضي القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يتعاطيان المخدرات.

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، آنذاك، أن المتابعة الأمنية لجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على مقيمين من الجنسيتين البنغلاديشية والباكستانية.

وكانت شرطة الرياض أعلنت أيضا في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، إلقاء القبض على 5 أشخاص ظهروا في فيديو متداول وبحوزتهم مواد مخدرة في أحد الأماكن العامة بالمدينة.

كما ألقت الجهات الأمنية في السعودية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، القبض على مواطن تباهى من خلال مقطع فيديو بثه، بـ”إطلاق النار وحيازة مواد مخدرة“.

وتم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص في حزيران/ يونيو من العام 2021، بعد عرضهم مواد مخدرة والتفحيط، واستعراض ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفرض السعودية عقوبات مشددة على مروجي ومهربي المخدرات تصل إلى الإعدام، ولا يمر عام دون تنفيذ مثل تلك الأحكام على مهربين من مختلف الجنسيات بعد إدانتهم وصدور أحكام قضائية قطعية ضدهم.