كويتي ينهي حياة صديقه "دهسا" بعد مشاجرة بينهما

ألقت الجهات الأمنية في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن بعد تعمده دهس صديقه بسيارته وقتله.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، أقدم كويتي على قتل صديقه (كويتي الجنسية) في بر الوفرة.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط القاتل، الذي هرب بعد ارتكابه الجريمة.

وفي التفاصيل، أقدم الجاني على دهس المجني عليه بسيارته الرياضية عمدا في بر الوفرة، بعد نشوب مشاجرة بينهما.

وأقر الجاني بقتله صديقه عن طريق الدهس، فيما جار إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ولم يتم الكشف عن أسباب وملابسات الجريمة.

وذكر اللواء حمد السريع، عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، أن المجني عليه من مواليد 1968.

وشهدت الكويت، التي يقطنها نحو 4 ملايين و 800 ألف شخص، 70% منهم وافدون، خلال الأشهر الماضية، عدة مشاجرات تخللتها جرائم قتل واعتداء عنيف، بعضها وقع بأماكن عامة وبعضها داخل ديوانيات.

وتعمل السلطات الأمنية على متابعة قضايا الاعتداء والمشاجرات وملاحقة كل من يثبت تورطه فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، سواء كانوا مواطنين أو وافدين تصل العقوبات بحقهم أحيانا إلى الإبعاد.

وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، تعرض نزيل في السجن المركزي إلى طعنة في رقبته بآلة حادة من قبل نزيل آخر، عقب وقوع مشاجرة بينهما داخل الزنزانة.

كما وقعت مشاجرة دامية في أغسطس/ آب من العام الماضي، بين عدد من الشبان، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، وبدأت داخل إحدى الديوانيات واستُكملت وانتهت أمام غرفة العناية المركزة في مستشفى الجهراء التي نُقل إليها المصابون الذين تعرضوا لإصابات بليغة.

وأقدم أربعة أشخاص، في يوليو/ تموز من العام الماضي، على الاعتداء كذلك على رجال الأمن أثناء تدخلهم لفض مشاجرة بين أقارب في منطقة غرب عبد الله المبارك التابعة لمحافظة الفروانية.

وذكر تقرير إخباري لصحيفة ”القبس“، في تموز/ يوليو الماضي، نقلا عن مصادر أن 65 بالمئة من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.

وبحسب المصادر، ”فإنه من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60 بالمئة من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات“.