إسبانيا.. مطالبات بالتحقيق في انتهاكات بحق أطفال في الكنيسة الكاثوليكية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

طالب الحزب الاشتراكي الاسباني بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اليوم الإثنين، البرلمان بتشكيل لجنة خبراء للتحقيق في التعديات الجنسية على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية الإسبانية، بينما رفضت الكنيسة إجراء تحقيق شامل بهذا الشأن.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي هيكتور غوميز أمام مجلس النواب، إنّ هذه اللجنة ستتألف من ”خبراء وممثلين عن جمعيات الضحايا، ورجال دين، والإدارة العامة“.

وقالت نائبة رئيس الوزراء السابقة كارمن كالفو، إن المطلوب أن ”نتناول بالطريقة الأكثر امكانية في الصرامة، وأيضاً بالطريقة الأكثر تعاطفا والأكثر إمكانية في العدالة، موضوعا لا يمكن لبلدنا تجاهله بعد الآن“.

ولم تجرِ أي من الكنيسة أو الحكومة في إسبانيا حتى الآن تحقيقا شاملا في الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال دين كاثوليك بحق قاصرين، عكس دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وأستراليا.

وفي غياب المعطيات الرسمية أجرت صحيفة ”إل باييس“ اليومية الاسبانية تحقيقها الخاص في 2018 فأحصت 1246 ضحية منذ الثلاثينيات.

ولم تعترف الكنيسة من جهتها سوى بـ220 حالة منذ 2001.

وأوضحت كالفو، أن الحكومة ستتواصل ”مع الكنيسة الكاثوليكية لتطلب منها التعاون“ مع اللجنة، لافتة إلى أن ”الكنيسة الكاثوليكية هي التي اتخذت زمام المبادرة في بلدان أخرى مثل فرنسا“.

وسيتم التصويت على إنشاء لجنة الخبراء في مجلس النواب الذي سبق أن وافق على النظر في طلب لإجراء تحقيق برلماني حول الموضوع، قدمه حزب اليسار الراديكالي ”بوديموس“ شريك الاشتراكيين في الحكومة، وحزبان مستقلان يساريان هما اليسار الجمهوري لكتالونيا و“إي.اتش بيلدو“ الباسكي الانفصالي.

وأعرب هيكتور غوميز يوم الإثنين، عن ثقته في قدرة الاشتراكيين على اقناع بوديموس بدعم إنشاء لجنة الخبراء بدل إجراء تحقيق برلماني.

وفي بادرة نادرة، أعرب سانشيز الأسبوع الماضي، عن دعمه العلني لأحد ضحايا العنف الجنسي في الكنيسة، الكاتب الكاتالوني اليخاندرو بالوماس، الذي أعلن أن رجل دين اعتدى عليه جنسياً عندما كان في سن الثامنة في مدرسة كاثوليكية في منتصف السبعينيات.