إيران تغلق وكالة أنباء بعد نشرها مشاهد من جريمة صادمة

قررت هيئة الرقابة على الصحافة الإيرانية يوم الأحد، إغلاق وكالة أنباء ”ركنا“ الإخبارية ووقفها عن العمل، على خلفية نشرها أمس السبت مشاهد مروعة لرجل يتجول برأس زوجته المقطوعة في أحد شوارع مدينة الأحواز جنوب إيران.

وأضافت هيئة الرقابة في بيان لها نشرته وكالة أنباء ”ميزان“ التابعة للسلطة القضائية ”أنها عقدت اليوم اجتماعا استثنائيا، وصوت أغلبية الأعضاء على إغلاق موقع وكالة أنباء ركنا“.

من جانبه، قال إيمان شمسائي، مدير عام دائرة الصحافة في وزارة الثقافة الإيرانية، إنه ”تم حظر وكالة أنباء ركنا من قبل هيئة الرقابة الصحفية، لنشرها مقاطع فيديو وصورا لفتاة أحوازية، وصورا سابقة تتعارض مع الآداب العامة“، مشيرا إلى أن ”هذه الوكالة تقوم بنشر محتويات غير مرخصة“.

وأضاف شمسائي في حديث لموقع ”آخر الأخبار“ الإيراني، أن ”هذه الوكالة لن تتمكن من العمل بعد الآن، ولطالما وجهنا لها تحذيرات مكتوبة بضرورة مراعاة الشروط المهنية والإعلامية“.

وتابع المسؤول الإيراني: ”تقرر اليوم وقف أنشطة هذه الوسيلة الإعلامية (ركنا) وإحالة قضيتها إلى المحكمة الخاصة بشؤون الصحافة في طهران“.

وتعد وكالة أنباء ”ركنا“ من أهم الوكالات الإيرانية المختصة بنشر أخبار الحوادث الاجتماعية.

بدوره، علق المدعي العام في إيران، محمد جعفر منتظري، قائلا: ”يجب ألا تسمح المواقع الإلكترونية بنشر محتويات بين الجمهور، إذا حدث شيء سيئ ومروع في البلاد“.

واعتبر منتظري وفق ما نقلت عنه الوكالة الرسمية ”إيرنا“، أن ”نشر مثل هذه المقاطع له آثار ونتائج سيئة للغاية“، مشيرا إلى أن مكتب المدعي العام لم يتدخل في هذه المسألة، لكن مجلس هيئة الرقابة على الصحافة هو الذي تدخل لوقف أنشطة هذه الوكالة المخالفة للآداب العامة.

وقالت قوات الشرطة في مدينة الأحواز، عاصمة محافظة خوزستان، الليلة الماضية، إنها اعتقلت الشاب الذي قام بقطع رأس زوجته البالغة من العمر 17 عاما.

وأظهر القاتل زوجته مقطوعة الرأس في الشارع مساء السبت، في ساحة كسائي أحد الأحياء العربية في الأحواز.

وكانت تقارير صحفية قد قالت إن ”هذه الفتاة أعيدت إلى إيران بعد فرارها إلى تركيا، وارتكب القاتل هذه الجريمة بتواطؤ شقيق الفتاة، وكلاهما أبناء عمومة الضحية“.

وقالت السلطات القضائية في الأحواز لوسائل إعلام محلية، فيما إذا كانت جريمة القتل جاءت بدافع الشرف، إن ”والد الضحية أعاد ابنته إلى البلاد من تركيا، وعندما علم زوج الفتاة بوجودها في الأحواز أقدم على قتلها“.

وانتشر فيديو هذه الجريمة المروعة الذي نشرته وكالة أنباء ”ركنا“، على مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء السبت، وهز الرأي العام في إيران.