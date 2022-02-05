دبي.. إعلان مزيف لزائرة أوروبية يوقعها بقبضة الشرطة

ألقت الجهات الأمنية في إمارة دبي في دولة الإمارات القبض على زائرة أوروبية، وذلك بعد ترويجها لإعلان مزيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة ”الإمارات اليوم“، أن زائرة أوروبية لجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لعيادتها التجميلية المزيفة.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهمة وعثروا بحوزتها كميات كبيرة من مواد التجميل التي تستخدمها في عمليات تجميل، إضافة إلى أدوات طبية مجهولة المصدر.

وقال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العقيد صلاح بوعصيبة، إن معلومات وردت من إحدى الفتيات عن وجود إعلان عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة من الجنسية الأوروبية تعلن فيه عن تقديمها خدمات تجميلية مثل بوتكس وفيلر وغيرها، وذلك مقابل مبالغ معينة.

وإثر تحقيقات تبين أن الزائرة تقوم بعمليات التجميل في شقة مؤجرة في منطقة المارينا بدون أي تصريح رسمي أو ترخيص من الجهات المختصة، حسب العقيد صلاح بوعصيبة.

وأضاف العقيد بوعصيبة، أنه بعد التحقق من المعلومات الواردة وصاحبة الإعلان، اتفقت إحدى عناصر الشرطة النسائية مع المتهمة، وتم تحديد موعد لها بعد الاتفاق على عمل خدمات تجميلية وأرسلت لها الموقع، وبمجرد دخول عنصر الشرطة النسائية لاحظت أن الشقة مجهزة مثل العيادات من سرير وأدوات حقن ومواد تجميلية غير معروفة المصدر.

وأشار إلى أنه تم توثيق كافة المعلومات ومداهمة الشقة وعثر على كميات كبيرة من المواد التجميلية، التي تستخدم بطرق غير آمنة.

وادعت المتهمة أنها متخصصة في التجميل، مبينة أنها تمتلك صفحات دعائية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم بالاتفاق مع الزبائن وتحضر إلى الدولة بين فترة وأخرى لتقديم تلك الخدمات وفي كل مرة تقوم باستئجار شقة لمدة شهر لمزاولة مهنة الطب التجميلي.

وأقرت أنها تفعل ذلك بطريقة غير قانونية، لافتة إلى إلى أنها تحضر بعض المواد معها والبعض الآخر تشتريه من داخل الدولة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحويل المتهمة إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.

وأكد العقيد بوعصيبة أن الأسعار التي كانت تعلن عنها المتهمة ليست مغرية بالشكل الكافي ليخاطر الشخص بالخضوع إلى حقن وممارسات طبية غير موثوقة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يشكل خطورة كبيرة.

ودعا العقيد بوعصيبة أفراد المجتمع إلى عدم الانجرار وراء هذه الإعلانات والإبلاغ عنها فوراً.