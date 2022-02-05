مصر.. إحالة رجل الأعمال محمد الأمين لمحكمة الجنايات في قضية "الاتجار بالبشر"

أحال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي رجل الأعمال الشهير محمد الأمين، محبوسًا إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في البشر.

وجاء قرار النائب العام، اليوم السبت، بعد أسابيع من القبض على محمد الأمين، الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة للرأي العام المصري، واتهامه بالاتجار في البشر.

واحتجز المتهم سبع فتيات أطفال، وقام بهتك عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة 13 شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي في وزارة التضامن.

وكانت التحقيقات بحسب بيان النائب العام قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة ”أطفال مفقودة “ بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقد كشفت الفتيات المجني عليهنَّ تفصيلات التعدي الذي تعرضن له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم مدير صفحة ”أطفال مفقودة“ تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضن إليه.

وكانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من أخصائي وزارة التضامن قد أثبتت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.

ويعد محمد الأمين أحد أشهر مالكي المؤسسات الإعلامية والصحفية خلال السنوات الماضية، حيث أسس مجموعة فضائيات ”سي بي سي“، إلى جانب صحيفة الوطن، قبل أن يتم بيعهما مؤخراً، إلى جانب شراكته في العديد من الفضائيات مثل فضائية النهار، والمواقع الإخبارية الأخرى التي كان شريكاً فيها، وكذلك بعض المجموعات العقارية المعروفة.