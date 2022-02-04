مصر.. رجل يقتل زوجته وابنيه قبل أن ينتحر

شهد حي الزمالك بقلب العاصمة المصرية القاهرة بوقت متاخر من مساء الجمعة، مذبحة أسرية بعدما أطلق شخص الرصاص من سلاح ناري على أسرته ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة سيدة أخرى.

أقدم رجل على قتل زوجته وأولاده الاثنين فيما أصيبت حماته التي تبلغ من العمر 58 عاما بطلق ناري في الذراع الأيمن، قبل أن يطلق الرصاص على نفسه وينتحر.

و تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود إطلاق نار وسقوط ضحايا في شارع طه حسين بمنطقة الزمالك وسط العصامة المصرية القاهرة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وعثر على جثث رجل وزوجته وأولاده الاثنين، وامرأة مصابة وهي حماة الجاني.

وعند قدوم رجال الأمن كانت الحماة المصابة لم تفقد وعيها أدلت بمعلومات في موقع الحادثة، أكدت فيها أن زوج ابنتها أقدم على إطلاق النار صوب زوجته وابنيه وصوبها من ثم أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه.

وجرى نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة زينهم لتشريحها وعمل تقرير مفصل بأسباب الوفاة.

وفي الوقت الذي تم فيه تحرير محضر بالواقعة قام رجال الأمن بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالعقارات والمحلات المحيطة بالواقعة تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابساتها.

يذكر أنه في عام 2018 شهدت منطقة الرحاب بالتجمع الخامس جريمة مماثلة بعد إقدام مقاول على قتل زوجته وأبنائه الثلاثة قبل أن يطلق النار على نفسه، لمروره بضائقة مالية، وهروبه من الديون المتراكمة عليه.

أكد تقرير الطب الشرعي وقتها تلقي الأب 3 رصاصات أولهما في الفكوأخرى في الوجه وخرجت فور دخولها الجسد أما الرصاصة الثالثة والأخيرة فقد استقرت بالمخ وهي الرصاصة القاتلة، كما تلقى كل فرد في الأسرة رصاصتين في الصدر والقلب.

وفي يناير الماضي عثر أهالي مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ المصرية على جثة فتاة ملقاة فوق سطح عقار، وبالفحص تبين أنها روان الحسيني، التي تبلغ من العمر 22 عاماً، وهي بطلة العالم السابقة في كرة السرعة، وكذلك طالبة في كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ.

وكشفت النيابة العامة في مصر، تفاصيل مقتل الطالبة روان الحسيني خنقًا حيث أقدم المتهم على تنفيذ جريمته وقتل الفتاة روان بدافع سرقة قرطها الذهبي وهاتفها.