قناة تلفزيونية سعودية تفصل موظفا لبنانيا بسبب تغريدات "مسيئة" للمملكة

ذكرت صحيفة ”سبق“ السعودية، أن شبكة قنوات ”SSC“ الرياضية السعودية أنهت التعاقد مع أحد العاملين من الجنسية اللبنانية؛ بعد ما تم تداوله من ”إساءات صدرت من هذا الشخص ضد الوطن..“.

ونقلت الصحيفة السعودية عن ”مصدر خاص بقنوات SSC الفضائية“ قوله، إن الموظف اللبناني يعمل مع إحدى الشركات المتعاقدة معها وبصورة مؤقتة، وليس بشكل مباشر مع القناة.

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وقال عبدالله البرقاوي نائب رئيس التحرير في الصحيفة، إن ”المقيم اللبناني المسيء للمملكة في تغريداته تم طرده من الشركة المتعاقدة مع قنوات SSC“.

وأضاف أن التحرك كان سريعا، وتم استبعاد الموظف صاحب التغريدات المسيئة للمملكة من العمل وطرده بتأشيرة خروج نهائي.

وتداول مغردون سعوديون في تويتر، صورا لتغريدات تعود لشخص اسمه إلياس شدياق، يقولون إنها تحمل إساءة لبلادهم، وتستوجب المحاسبة.

ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التحقق من صحة التغريدات المنسوبة للموظف اللبناني، إذ إن حسابه في تويتر خالٍ من أي تغريدات.

ويقول منتقدوه السعوديون، إنه حذف تغريداته بعد أن تم تداول بعضها على نطاق واسع تحت الوسم ”#مقيم_لبناني_يسيء_للسعوديه“.

وتزامنت الحادثة مع استبعاد شركة خاصة تعمل في السعودية أيضا، أحد موظفيها، كما تم ترحيله إلى خارج المملكة بشكل نهائي؛ بعد أن تم الكشف عن تغريدات قديمة له في موقع تويتر، اعتبرت مسيئة للبلاد.

فقد تداول مغردون سعوديون كثر في موقع تويتر، صورا لتغريدات قديمة منسوبة لحساب يحمل صاحبه اسم ”قيس حيمور“، وقالوا إنه مقيم أردني في السعودية، وقد حصل على وظيفة جديدة في إحدى الشركات.

وواجه موظفون أجانب في السعودية، مصيرا مماثلا في فترات سابقة؛ بسبب تداول تغريدات ومنشورات تتضمن مواقف أو آراء مناهضة للمملكة أو مسيئة لها.

وتستضيف السعودية، وهي أكبر بلد خليجي، نحو 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، يعمل غالبيتهم في القطاع الخاص مقابل عدد أقل من السعوديين.

وتعمل الرياض على زيادة عدد الموظفين السعوديين في ذلك القطاع، من خلال توطين بعض الوظائف، وترحيل الأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل.

ولدى السعودية قانون ينظم التدوين في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت عموما، ويمنع الإساءة للآخرين أو للدول.