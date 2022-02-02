تبرئة إماراتي من تهديد امرأة بعد فسخها خطبته من ابنتها

قضت محكمة دبي الابتدائية في دولة الإمارات بتبرئة رجل من تهديد امرأة أمام منزلها في منطقة القصيص.

ووفقا لموقع ”غلف نيوز“ المحلي الناطق بالإنجليزية، تقدم المتهم الإماراتي، البالغ من العمر 21 عاما، للزواج من ابنة المرأة المدعية، إلا أنه تم فسخ عقد القران بعد أن أظهر الفحص الطبي إصابة المتهم بالتهاب الكبد الوبائي سي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو / تموز من العام الماضي، بعد أن توجه المتهم إلى منزل المرأة، وقام بتهديدها وابنتها.

وقالت المرأة في التحقيقات: ”طرق الباب عدة مرات وصرخ وطلب مني الخروج من المنزل، كنت خائفة على نفسي وابنتي“، مضيفة: ”كان يطارد ابنتي“.

وأكدت أنه أثناء إصرار المتهم على طرق باب منزلها، اتصلت بشرطة دبي، التي وصلت إلى الموقع واعتقلت المدعى عليه.

وعثر رجال الأمن في حينها على ساطور في سيارة المتهم، والذي ادعى وجوده داخل سيارته للحماية.

بدوره، قال المتهم إنه كان يرغب بالزواج من ابنة المدعية، إلا أنه تم فسخ عقد القران، وذلك بعد أن خضع لاختبار ما قبل الزواج وأبلغه الأطباء أنه مصاب بالتهاب الكبد الوبائي سي.

وزعم أنه توجه إلى منزل الضحية لطلب مقابلة الابنة عندما ألقت الشرطة القبض عليه.

وقال محامي المتهم، إن ”موكله لم يقم بتهديد المرأة“.

وأوضح: ”نفى موكلي توجيه تهديدات أو التسبب في مشاكل للضحية“، مبينا أن كل ما طلبه المتهم أن تخرج من المنزل فقط، وهو أمر لا يمثل تهديدا لفظيا.

وأضاف أن القضية بها أدلة ضعيفة ضد موكله وطالب المحكمة بإبراء ذمته من تهمة التهديد، مبررا: ”مطالبة شخص ما بالخروج من المنزل لا يمثل تهديدا، لا يوجد سوى شهادة المدعية في القضية كدليل“.

وعليه، برأت المحكمة المتهم بسبب نقص الأدلة.

يذكر أن فحص ما قبل الزواج يعد إلزاميا للأشخاص المقبلين على الزواج في دولة الإمارات.

ويشمل الخضوع لاختبارات للأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد بي وسي، والزهري، والأمراض الوراثية مثل التلاسيميا بيتا، فقر الدم المنجلي، واختبارات أخرى لفحص الحصبة الألمانية، فصيلة الدم والتوافق.

وفي حال أثبت فحص ما قبل الزواج إصابة أحد الطرفين بمرض معدٍ، تعمل هيئة الصحة على تقديم العلاج اللازم للحالة ومتابعتها من قبل طبيب مختص.

كما يتم إخطار الطرف الآخر وتزويده بالمعلومات اللازمة للحد من انتقال المرض وإعطاء التطعيمات الوقائية إذا لزم الأمر.