بعد زعمه الزواج بـ33 امرأة في عامين.. مصر تلقي القبض على "المحلل الشرعي"

ألقت قوات الأمن في مصر مساء الثلاثاء، القبض على محمد الملاح، المعروف إعلامياً بـ“ المحلل الشرعي“.

وأكد الدكتور سمير صبري، أحد أبرز المحامين في مصر، في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن القبض على الملاح، جاء بناء على البلاغ الذي قدمه ضده خلال الفترة الأخيرة، وعقب ظهوره في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تجري النيابة العامة بالقاهرة الجديدة التحقيقات مع الملاح، بعد الادعاء بزواجه من 33 سيدة كمحلل شرعي خلال عامين فقط، بدافع الحفاظ على بيوتهن، وإعادتهن لأزواجهن بحسب تصريحاته.

وظهر الملاح ”المحلل الشرعي“ في أكتوبر الماضي مع الإعلامي شريف عامر، عبر فضائية“إم بي سي مصر“، ليتحدث عن دوره في إنقاذ البيوت، وأنه سبق الزواج من 33 سيدة، لوجه الله دون مقابل-بحسب قوله.

وجاء القبض على الملاح بعد تأكد الجهات المعنية من أن التصريحات قد صدرت منه بالفعل، خاصة بعد طعنه عبر بلاغ رسمي بفبركة مقاطع له من قبل القناة والتشهير به.

وأثارت الحلقة جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية بمصر، ومواقع التواصل الاجتماعي، والحديث عنه كأنه يجسد فيلم ”زوج تحت الطلب“ للفنان المصري عادل إمام.

وتقدم سمير صبري ببلاغه ضد الملاح، بعد حديثه عن وجود وثائق تثبت صحة كلامه، وأنه يتزوج السيدات بعد الاتفاق على مؤخر ومهر، وأنه يدخل بهن، كشرط أساسي لتتمكن من الرجوع لزوجها.

وذكر الملاح، بأنه يعمل محاسبا في شركة ولا يحتاج إلى أموال مقابل ذلك قائلاً ”أنا أعمل هذا لوجه الله، وأنا كالمعالج بالقرآن“.

وبعد ضجة وهجوم كبيرين على ”المحلل الشرعي“ ، لجأ الملاح إلى تقديم بلاغ يتهم فيه القناة الفضائية بفبركة جزء من حديثه، بل والتشهير به، إلا أن تم إثبات صحة ماء جاء في حديثه الإعلامي، والمقاطع المتدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حينها والتي لاقت رواجا واسعا تسبب بحالة من الجدل.

وتبين من الأوراق الرسمية أن الملاح لم يتزوج سوى مرتين فقط، وأن ما ذكره بشأن زواجه كمحلل 33 مرة عار تماماً من الصحة.

كما تقدم بعض المحامين ببلاغات رسمية للنائب العام بناء على ما ذكره الملاح، متهمين إياه بتدمير القيم، والسعي لاختلاق وقائع بقصد الشهرة، إلى جانب بعض التهم الأخرى.