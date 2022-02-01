السعودية.. إعدام فلسطيني قتل مواطنا بضربه على وجهه

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذها حكم القتل قصاصا بمقيم من الجنسية الفلسطينية في محافظة جدة بعد إقدامه على قتل مواطن بضربه على وجهه بقبضة يده بعد أن لفّ عليها سلسلة حديد وضربه بمفتاح لإطار سيارة ما أدى إلى وفاته.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن الحكم قد أيد من مرجعه ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة، ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني الفلسطيني.

وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت في بيانها، أن الجاني وهو فلسطيني يقيم في محافظة جدة قد أقدم على قتل مواطن، وذلك بضربه على وجهه بقبضة يده بعد أن لفّ عليها سلسلة حديد، وضربه بعدها بمفتاح لإطار سيارة، ما أسفر عن وفاة المجني عليه.

وجاء في بيان وزارة الداخلية، أن ”هيثم صبح محمد الهسي، وهو فلسطيني الجنسية، قد أقدم على قتل عيدان بن محمد بن حسن الزهرانين سعودي الجنسية، وذلك بضربه على وجهه بقبضة يده بعد أن لفّ عليها سلسلة حديد وضربه بمفتاح عجل سيارة مما أدى لوفاته“.

وقالت الوزارة في بيانها، إن ”سلطات الأمن تمكنت بفضل من الله من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمة القتل وبإحالته إلى المحكمة العامة، حيث صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا“.

وذكرت وزارة الداخلية، أنه تم تأجيل تنفيذ الحكم حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ونفذت وزارة الداخلية، حكم القتل قصاصا بالجاني الفلسطيني في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.