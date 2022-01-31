النيابة المغربية تطلب سجن الصحافي سليمان الريسوني 10 أعوام

طلبت النيابة العامة المغربية، خلال جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الإثنين، بتهمة ”الاعتداء جنسيًا“ على شاب، إنزال العقوبة القصوى بحقّه وهي السجن 10 أعوام، أي ضعف العقوبة التي أصدرتها بحقّه محكمة ابتدائية كانت قد دانته بهذه التّهمة.

والريسوني، البالغ من العمر 49 عامًا، الذي اشتهر بافتتاحياته المنتقدة للسلطات، موقوف منذُ شهر مايو/ أيار 2020، وهو ما فتئ يؤكّد أنّه يحاكم ”بسبب آرائه“، في حين طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بمنحه إطلاق سراح مؤقتًا ومحاكمة عادلة.

وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته، اليوم الإثنين، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إنّ ”أدلّة تورّط الريسوني ثابتة“، ملتمسًا من المحكمة إنزال العقوبة القصوى بحقّه، وهي السجن 10 أعوام، في حين بقي الريسوني صامتاً دون إبداء أيّ ردّ فعل.

واعتبر وكيل الملك أنّ تصريحات المدّعي ”الشجاعة“ والمحادثات الهاتفية والنصّية بينه وبين الريسوني ”تظهر بجلاء تورّط“ الأخير، علماً بأنّ هذه المحادثات لم تُعرض بعد خلال المحاكمة.

لكن سبق للريسوني وأن أوضح خلال استجوابه، مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، أنّ لا ”علاقة له بهذه الوثائق“، معتبرًا ”أنّها تتضمن ما يظهر براءتي، كيف يُعقل أن أتحرش بشخص يخاطبني في المحادثات المنسوبة إليه (يا حبيبي) ويدعوني لأستضيفه في بيتي؟“.

بدوره، التمس دفاع المطالب بالحقّ المدني، وهو ناشط مدافع عن حقوق الأقليات الجنسية في المغرب، تأكيد الحكم الابتدائي ضدّ الريسوني (5 أعوام سجنًا)، ورفع قيمة التعويض عن الضرر من نحو 10 آلاف دولار كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت بها، إلى نحو 52 ألفاً.

في المقابل، حاول دفاع الريسوني إقناع المحكمة بـ“براءة“ موكله، ملتمساً إلغاء إدانته، في حين ستتواصل المحاكمة في السابع من فبراير/ شباط المُقبل.

وكان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة ”أخبار اليوم“ المتوقفة عن الصدور، غاب عن جلّ جلسات محاكمته أمام المحكمة الابتدائية العام الماضي، وقد نفّذ إضراباً عن الطعام لمدة 122 يوماً احتجاجاً على توقيفه، قبل أن يعلّق هذا الإضراب ويُنقل إلى المستشفى إثر مناشدات صدرت من متضامنين معه في المغرب وخارجه.

بدورها، طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقّفون بمنحه إفراجاً مؤقتاً، وضمان حصوله على محاكمة عادلة.

في المقابل، تؤكّد السلطات ردّاً على هذه المطالب بأنّ محاكمته كانت ”عادلة“، وأنّ القضية ”لا علاقة لها بحرية التعبير“.

وسبق للمدّعي أن أكّد مراراً على ”حقّه في العدالة“، نافياً أن يكون مسخّراً لاستهداف الصحافي.