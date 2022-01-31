بسبب "أصحاب ولا أعز" .. دعوى قضائية لحجب "نتفليكس" في الكويت

قدّم المحامي الكويتي عبدالعزيز سعود السبيعي دعوى قضائية ضد وزارتي الإعلام والمواصلات، وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، طالب فيها بحجب منصة ”نتفليكس“ في بلاده، على خلفية إنتاجها الفيلم العربي ”أصحاب ولا أعز“.

وتقدّم المحامي بدعواه لدوافع ”دينية وأخلاقية“ إلى المحكمة الكلية، لحجب المنصة التي عرضت مؤخراً الفيلم الذي أثار جدلاً واسعاً، وتعرض القائمون عليه لانتقادات لاذعة بسبب محتواه ”الجريء“.

وقال المحامي السبيعي في دعواه: ”إن المنصة الأمريكية أنتجت وعرضت في الآونة الأخيرة فيلماً عربياً (أصحاب ولا أعزّ) أثار موجة غضب جماهيري، بسبب دعوته – عبر مشاهد عديدة – إلى الانحلال الأخلاقي“.

ورأى المحامي أن ”هذا العمل يخاطب الأسرة العربية مباشرة، محاولاً تغيير الفطرة التي خلقها الله عليها“.

وذكر المحامي، في تصريح لصحيفة ”القبس“ المحلية، أن دعواه ضد المنصة ”بسبب ما تحتويه من رسائل ومخططات تهدم قيم المجتمع الإسلامي، وتسعى إلى خلق جيل جديد لا ينكر الرذيلة ولا يستغرب الشذوذ“.

كما رأى أن ”المنصة تنشر الرذيلة وتشجع على المثلية وإباحة ما حرم الله، ولا تتماشى مع قيم مجتمعنا المحافظ، كما أنها دمار لكل القيم والآداب العامة التي استقيناها من ديننا الحنيف“.

وحددت المحكمة الكلية يوم 25 مايو/ أيار المقبل للنظر في الدعوى.

وتعرّض الفيلم وصنَّاعه منذ عرضه على منصة ”نتفليكس“ للأفلام العربية، قبل نحو أسبوعين، لهجوم عنيف واتهامات بالترويج للمثلية الجنسية.

وكان الهجوم الأعنف ضد الفنانة المصرية منى زكي التي جسدت شخصية ”مريم“؛ بسبب أحد مشاهدها الذي اتهمت بسببه بـ ”نشر الفسق والفجور“، ليطال الهجوم بسبب هذا المشهد زوجها الفنان أحمد حلمي.

ولم يقتصر الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل الأمر إلى تقدّم البرلماني المصري مصطفى بكري ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الفيلم وصنَّاعه، كما تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الفيلم وصنَّاعه.

وتدور أحداث فيلم ”أصحاب ولا أعز“، لمخرجه اللبناني وسام سميرة، حول مجموعة من الأصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع.

وسرعان ما تتحول اللعبة، التي كانت في البداية ممتعة وشيقة، إلى وابل من الفضائح والأسرار المكشوفة، التي لم يكن يعرفها أحد.