شرطة باكستان تدعو لمنع "ببجي" بعد جريمة عائلية ارتكبها مراهق مولع باللعبة

دعت الشرطة الباكستانية، يوم الإثنين، إلى منع لعبة الفيديو الشهيرة ”ببجي“، بعدما أقر مراهق بأنه قتل أربعة من أفراد عائلته تحت تأثير هذه اللعبة العنيفة.

وكان علي زين قتل والدته وشقيقتيه وأحد أشقائه، في الـ18 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، مؤكدًا خلال استجوابه من جانب شرطة لاهور، قبل أيام، أنه قام بفعلته بسبب تأثره الشديد بلعبة ”ببجي“.

وقال المحقق في شرطة لاهور عمران كيشاور، للصحافيين، إن ”هذه ليست أول حادثة من نوعها“، من هنا ”قررنا أن نوصي بمنع“ هذه اللعبة.

وتحظى هذه اللعبة واسمها الكامل ”بلاير أنّونز باتلغراوندز“ بشعبية كبيرة بين مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم، إذ حُمّلت مئات الملايين من المرات، ويكون الرابح فيها اللاعب الذي ينجح في الصمود بعد قتل الجميع في طريقه.

وتحقق ”ببجي“ رواجًا كبيرًا لدى المراهقين وأفراد الجيل الشاب، وهي لعبة قتالية تكون الشخصيات الافتراضية فيها مزودة بأسلحة نارية، ويقضي الهدف منها بأن يقتل اللاعب أكبر عدد من خصومه ليبقى وحده على قيد الحياة في النهاية.

وقال كيشاور إن مرتكب الجريمة علي زين، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، كان يعيش في عزلة تامة داخل غرفته، وكان مدمنًا على اللعبة.

ونقلت صحيفة ”داون“ عن مسؤول في شرطة لاهور قوله إن المراهق ”أطلق النار على أعضاء عائلته، معتقدًا أنهم سيعودون إلى الحياة كما الحال في اللعبة“.

وكانت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات في باكستان منعت لعبة ”ببجي“ سابقًا لفترة مؤقتة؛ إثر شكاوى من الجمهور بشأن العنف الشديد فيها، كما مُنعت اللعبة، بصورة موقتة أو دائمة، في بلدان أخرى بينها الصين والهند.

ووقعت حوادث مشابهة في كثير من دول العالم، ومنها دول العالم العربي، حيثُ حذرت كثير من سلطات تلك الدول من اللعبة الإلكترونية وتأثيرها على عشاقها من الشباب، الذين عادة ما يقعون أسرى لتلك اللعبة.

وفي مصر، حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من اللعبة الإلكترونية ”ببجي“؛ لافتًا إلى أنه حرم كافة الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف، أو تحتوي على أفكار خاطئة يُقصد من خلالها تشويه العقيدة أو الشريعة وازدراء الدّين.