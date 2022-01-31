بعد عام من اعتناق المسيحية.. الإعلامي الكويتي محمد المؤمن يعود للإسلام

أعلن الإعلامي الكويتي محمد المؤمن، حفيد المذيع حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت، عودته إلى الديانة الإسلامية، وذلك بعد عام من اعتناقه الديانة المسيحية.

وظهر الإعلامي الشاب في مقطع فيديو، تداولته حسابات إخبارية، للإعلان عن عودته للإسلام، حيث تصدر اسمه حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المؤمن في المقطع: ”أمامكم أعود إلى دين محمد وآل محمد“، ثم نطق الشهادتين، ودعا لنفسه بـ ”الثبات على دين الإسلام“، على حد تعبيره.

وأثار الفيديو تفاعلاً واسعاً بين النشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا سعادتهم بعودة المؤمن إلى دينه، حيث أشار كثيرون إلى أن الإعلامي الشاب الموجود خارج البلاد ”يعاني من أزمة نفسية وصحية غيّرت حالته بشكل كبير“.

في حين وجه الناشط فيصل المريجب نداءً إلى وزارة الخارجية لإعادة المؤمن إلى الكويت وتقديم الرعاية الصحية له، حيث قال في تغريدة: ”محمد المؤمن يحتاج لرعاية صحية خاصة.. على وزارة الخارجية مخاطبة سفارة الكويت في أيرلندا لإعادته بأسرع وقت“.

فيديو| المذيع محمد المؤمن يعود إلى الإسلام بعد اعتناقه المسيحية pic.twitter.com/hQUtbwRJHv — خبر عاجل (@Breakingkw) January 31, 2022

وكان الإعلامي الكويتي محمد المؤمن أعلن اعتناقه الديانة المسيحية مطلع عام 2021، حيث ظهر آنذاك في مقطع فيديو مرتدياً الصليب، في حين أرفق الفيديو بعبارة ”تصلبت عرفت ما هو الرب فهمت الحياة وعشت“.

كما ردد المؤمن في مقطع الفيديو حينها، ”باسم الأب والابن وروح القدس“، مضيفاً: ”نحن أبناء عيسى ابن مريم“.

وطالب العديد من الفنانين والإعلاميين والنشطاء آنذاك بعدم الإساءة إلى الإعلامي أو الخوض فيما أقدم عليه، لافتين إلى أنه لا بد من أسباب قاهرة لتغيره المفاجئ عن دين الإسلام، في حين هاجمه آخرون واعتبروه من فئة ”الردة عن الإسلام“.

والمؤمن من الإعلاميين الكويتيين الشباب الذين حققوا شهرة داخل دولة الكويت، حيث عمل في المجال الإعلامي أكثر من 15 عاما في الصحافة والعلاقات العامة والاستشارة الإعلامية، وشارك بتقديم نشرات إخبارية وبرامج سياسية في عدة محطات، منها قناة ”الراي“ وقناة (atv).

وينص الدستور الكويتي في مادته 35 على حرية الاعتقاد، حيث يقول إن ”حرية الاعتقاد مطلقة“، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب“.