السلطات السعودية تصادر ملياري ريال من شخصين أدينا بغسل أموال

ذكرت وسائل إعلام سعودية، يوم الإثنين، أن النيابة العامة صادرت ملياري ريال (533 مليون دولار) من مدانَيْن بجرائم غسل الأموال.

ونقلت صحيفة عكاظ المحلية عن مصدر في النيابة العامة، تأكيده بأن ”التحقيقات التي باشرتها نيابة الجرائم الاقتصادية، أسفرت عن صدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة، بإثبات إدانة مواطن ومقيم بارتكاب جريمة غسل الأموال“.

وبحسب المصدر، فإن ”شخصين زاولا عملاً من الأعمال المصرفية بامتهان تلقي أموال ناتجة عن التستر والاتجار في المخدرات من مجهولي الهوية والمخالفين، وبلغت الأموال نحو ملياريْ ريال، وتم تحويلها من خلال الكيان التجاري العائد للمواطن إلى عدد من الدول؛ لإخفاء مصادرها ومحاولة إضفاء المشروعية عليها تحت غطاء التجارة“.

وكشف المصدر، بأن ”الحكم تَضَمّن سجن الشخصين المتورطين وتغريمهما بصفتهما الشخصية، ومصادرة مبالغ مالية تُعادل ما تم تحويله للخارج، وتغريم الكيانات التجارية المشاركة في الجريمة بغرامات مالية بلغ إجماليها 100 مليون ريال، ومنع المواطن من السفر، وإبعاد مقيمين اثنين خارج المملكة بعد قضاء محكوميتهما“.

وتوعدت النيابة العامة بمعاقبة كل من يثبت تورطه بمثل هذه الجرائم، مؤكدة بأنها ”ستواصل العمل مع الجهات المختصة لحماية الاقتصاد الوطني، ولن تتوانى في المطالبة بأشد العقوبات على كل مَن تسول له نفسه المساس به والإخلال بمنظومة الأمن الاقتصادي والمالي في المملكة“.

ونقلت الصحيفة السعودية عن عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي قوله، إن ”نظام مكافحة غسل الأموال حدد الجريمة على كل من يثبت عليه تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لمساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها“.

وأضاف أن الشخص الاعتباري يعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أيا من الأفعال الواردة في النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه.