الإمارات.. حكم قضائي على خليجي اقتحم منزل طليقته للتفاهم معها

قضت محكمة إماراتية بحبس شخص بعد إدانته باقتحام منزل طليقته قبل تخفيف العقوبة إلى الغرامة بمقدار ألف درهم، وفق صحيفة ”الإمارات اليوم“.

وحسب ما نشرته الصحيفة، الاثنين، فإن ”تفاصيل القضية تعود، إلى ورود بلاغ للشرطة من امرأة، تفيد بدخول طليقها منزلها دون إذن منها، وحين تم ضبطه اعترف أمام الشرطة وتحقيقات النيابة بتسلله إلى منزل ذوي مطلقته، من أجل التفاهم معها ورؤية ابنتهما، وعند خروجه صعد الجدار وهرب“.

وعلل الرجل، الذي يحمل جنسية خليجية، فعلته ”بانقطاع جميع سبل التواصل مع زوجته السابقة، بعد أن حصلت على حكم قضائي بتطليقها، إذ غيرت رقم هاتفها، ولم تسمح له بمعرفة أحوال ابنتهما“.

وتغيب المتهم عن جلسات المحكمة التي قررت حجز الدعوى للحكم النهائي.

وقضت المحكمة، بإدانة الطليق غيابيا، ”بموجب مواد الاتهام عملاً بنص المادة 212/189 من قانون الإجراءات الجزائية، والحكم عليه وفق المحدد بمنطوق الحكم، وحبسه مدة شهر عن التهمة المسندة إليه مع الرسم المقرر“.

إلّا أن المتهم لم يوافق على الحكم الغيابي الصادر بحقة، فقرر معارضته، معترفا بالتهمة الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه حضر لرؤية ابنته التي منع من مشاهدتها.

وقدم وكيل المتهم مذكره بدفاعه لموكله، فيما صممت النيابة العامة على طلباتها، إلا أن المحكمة قبلت الطعن المقدم بالحكم الغيابي، قبل تعديل العقوبة من الحبس شهرا إلى غرامة 1000 درهم مع دفع رسم المعارضة المقرر.