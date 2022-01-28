وفاة شاب كويتي داخل ديوانية في الصليبية وشبهة جنائية تحيط بالقضية

لفظ مواطن في دولة الكويت أنفاسه الأخيرة داخل ديوانية أحد أصدقائه في قضية سجلت كشبهة جنائية، وفق حسابات إخبارية محلية.

وفي التفاصيل، فقد ورد بلاغ إلى الجهات الأمنية بوفاة شاب كويتي داخل ديوانية في منطقة الصليبية، وإثر ذلك توجه رجال الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الشاب قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم نقل جثة الشاب المتوفى، وهو من مواليد عام 1986، إلى جهات الطب الشرعي، حيث تم تسجيل قضية في مركز شرطة الصليبية بوجود شبهة جنائية لاستكمال التحقيقات في أسباب الوفاة المحتملة والوصول إلى الحقيقة الكاملة.

وشهدت الكويت التي يقطنها نحو أربعة ملايين و 800 ألف شخص، 70 بالمئة منهم وافدون، عدة مشاجرات تخللها جرائم قتل واعتداء عنيف بعضها وقع بأماكن عامة وبعضها داخل ديوانيات.

ووفقاً لإحصائية رسمية، فقد بلغت قضايا القتل والشروع فيه التي تولتها النيابة العامة خلال عام 2020، 74 قضية، وتصدرت محافظة الأحمدي النسبة الأعلى بهذه القضايا.

وتعمل السلطات الأمنية على متابعة قضايا الاعتداء والمشاجرات وملاحقة كل من يثبت تورطه فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، سواء كانوا مواطنين أو وافدين تصل العقوبات بحقهم أحياناً إلى الإبعاد.

وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أطراف مشاجرة وقعت داخل ديوانية في منطقة صباح الناصر التابعة لمحافظة الفروانية، بعد اقتحام عدد من الأشخاص الديوانية مدججين بالسكاكين والسواطير.

ووفق المعلومات المتداولة آنذاك، فقد أصيب خمسة مواطنين بينهم ضابط في المشاجرة عقب اقتحام الأربعة المسلحين للديوانية، وتم نقل المصابين لمستشفى الفروانية لتلقي العلاج جراء الإصابات.

وكانت حسابات إخبارية كويتية قد ذكرت في مايو/ آيار من العام الماضي، أن مواطنا تعرض لأربع طعنات بالسكين من قبل أحد الأشخاص داخل ديوانية في منطقة الصباحية ”بسبب خلافات سابقة بينهما“.

وتعد قضية الشاب البدون عبدالله الخليفة، ومقتله بعد خلاف بالديوانية، من القضايا التي أثارت جدلا واسعا في المجتمع الكويتي، حيث تلقى أربع طعنات بأحد الديوانيات في منطقة القصور بمحافظة مبارك الكبير، ودهسه بسيارة رياضية من قبل أربعة أشخاص كانوا على متنها ولاذوا بالفرار عقب ارتكابهم الجريمة.