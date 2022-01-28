بعد ذهابهم لتعزيته... مقتل طبيب على يد رجل احتجز عاملين صحيين كرهائن في طوكيو

أوقفت الشرطة اليابانية، يوم الجمعة، رجلا اعتدى على عاملين صحيين توفّي أحدهم متأثّرا بجروحه بعدما احتُجز رهينة طيلة الليل قرب طوكيو، وفق ما أورد تلفزيون ”ان ايتش كاي“.

وتمكّنت الشرطة صباح يوم الجمعة، من دخول منزل المشتبه به، وهو رجل ستّيني احتجز طبيبًا كرهينة طيلة 12 ساعة في فوجيمينو في الضاحية الشمالية الغربية لطوكيو، وفق وسائل إعلامية، حسبما أفادت ”فرانس برس“.

وتوفي الطبيب البالغ من العمر 44 عامًا صباحًا بعد أن نُقل بحالة حرجة إلى المستشفى، بحسب تلفزيون ”إن ايتش كاي“ نقلًا عن مصدر في الشرطة.

وأفادت وسائل إعلام أن ثلاثة عاملين صحيين توجهوا إلى منزل الرجل نحو الساعة التاسعة مساء لتقديم تعازيهم له بعد وفاة أحد أفراد عائلته.

وجُرح أحدهم وهو ممرّض أربعيني جرّاء إطلاق المشتبه به النار عليه. ونُقل إلى المستشفى.

ونُقل ثالث، وهو ثلاثيني إلى المستشفى، بعد أن رُش بالغاز المسيّل للدموع، بحسب وسائل الإعلام.

وكانت الشرطة قبل اقتحام المنزل، على اتصال هاتفي بالمشتبه به في محاولة لإقناعه بالإفراج عن الرهائن، بحسب وكالة أنباء جيجي.

ولم تؤكّد الشرطة عملية التوقيف لدى اتصال وكالة ”فرانس برس“ بها، واكتفت بالقول إن المشتبه به ”يتراوح عمره بين 50 و70 عامًا“.

وأجلت الشرطة أكثر من مئة شخص من السكان من المنطقة، وأُغلقت المدارس القريبة الجمعة، بحسب وكالة أنباء كيودو.

والجرائم باستخدام الأسلحة نادرة في اليابان حيث تخضع ملكية السلاح لرقابة صارمة، لكن البلاد شهدت في الأونة الأخيرة سلسلة من الهجمات بالسكاكين وقعت من قبل مهاجمين غير معروفين للضحايا.

وفي آب/أغسطس الماضي، أُصيب 9 أشخاص بجراح، في عملية طعن وقعت على متن قطار ركاب في طوكيو، على خط أوداكيو في الجزء الغربي من المدينة.

وأُصيبت إحدى الضحايا وهي طالبة جامعية بجراح خطيرة، بينما أُصيب الباقون بجراح أقل خطورة.

وسلّم المشتبه به نفسه لاحقًا إلى الشرطة بعدما هرب بداية من المكان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية حينذاك.

ووقعت عملية الطعن على متن قطار ليلي في حي ”سيتاغايا“ غرب المدينة، وأُصيبت امرأة في العشرينات بجراح بالغة في الظهر، وفق ما أفادت به هيئة ”إن إتش كي“ الرسمية للبث، نقلًا عن مسؤولين في جهاز الطوارئ.

وذكرت صحيفة ”سانكي“ المحلية أن المشتبه به قال للشرطة آنذاك: ”بدأت أشعر منذ نحو 6 سنوات وكأنني أريد قتل النساء اللائي تبدو عليهن السعادة، وأي شخص كان يبدو على ما يرام، وأردت فقط قتل الكثير من الناس“.