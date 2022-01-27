قتيلة وأربع جريحات بإطلاق نار في فندق بواشنطن‎‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قُتلت امرأة وأصيبت أربع نساء أخريات بجروح في إطلاق نار وقع، اليوم الخميس، في فندق بواشنطن، بحسب ما أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إن خمسة أشخاص أصيبوا بالرصاص ونُقلوا إلى المستشفى بعد إطلاق نار حصل فجر الخميس في فندق يقع في منطقة سكنية.

وأضافت التغريدة أن ”الشرطة عثرت على أربع ضحايا نساء بالغات مرتبطات بحادثة إطلاق النار في فندق (دايز إن)“.

وأضافت أن جريحة خامسة كانت في وضع حرج وأُعلنت وفاتها.

وطوّقت شرطة واشنطن المنطقة لساعات عدة وفتحت تحقيقًا.

وتم استدعاء الشرطة إلى المكان نحو الساعة الثالثة والنصف فجرًا (8:30 بتوقيت غرينتش) حين سُمع دوي أعيرة نارية خلال حفلة في غرفة بفندق في حي رئيسي في واشنطن تقع فيه العديد من السفارات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عديدة.

وأشار الشرطي دانكين بيدليون لقناة تلفزيونية محلية إلى أن مركز الشرطة تلقى ”شكاوى من قبل السكان“ حول هذا الفندق في الماضي.

وقال: ”نتلقى شكاوى مرتبطة بنشاطات متعلقة بالمخدرات وهي مسألة نعمل بجد على معالجتها مع المجتمع“.

ولم تُحدد هوية المشتبه به بعد.