إدانة إمام مسجد كويتي زوَر شهادة رعاية ابنه المعاق للحصول على "امتيازات مالية‎‎"

أدانت محكمة كويتية أحد أئمة المساجد؛ إثر تزويره شهادة تفيد برعايته لابنه المعاق وتنازل زوجته عن حقها في الرعاية؛ للحصول على امتيازات مالية عن طريق هذه الشهادة.

وأيدت المحكمة تغريم الإمام مبلغ 3000 دينار (9.9 ألف دولار)؛ ”لتزويره شهادة رعاية ابنه وإقرار زوجته بالتنازل عن الرعاية دون علمها“، وفق ما ذكرته حسابات إخبارية كويتية.

وقال حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء: ”إن المحكمة أيدت حكم تغريم الإمام، وهو مواطن؛ بتهمة تزويره للشهادة رغم إعادته مبلغ 10 آلاف دينار (33 ألف دولار) للتأمينات قيمة تسوية راتبه التقاعدي“.

ووفق حساب ”مباشر نيوز“ المحلي، فإن الإمام الذي لم يتم الكشف عن هويته أو المسجد الذي يؤم فيه المصلين، ”زوَر الشهادة للحصول على امتيازات مالية“.

وأثار الحكم جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا استنكارهم من لجوء إمام مسجد إلى تزوير مستندات رسمية.

وتكفل الكويت حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من الناحية المادية والمعنوية، ويتم تنظيم حقوق هذه الشريحة وفق القانون رقم 8 لعام 2010.

وسبق أن رُفعت شكاوى ضد أئمة مساجد لأسباب مختلفة تتعلق بعضها بخطبهم التي يلقونها في المساجد، ومنها شكوى قدمها عدد من رواد أحد مساجد محافظة العاصمة، قبل قرابة عام ونصف العام، ضد إمام المسجد بعد زعمه بإحدى خطبه أن يوم القيامة سيأتي عام 2024.

وأوضحت الشكوى ”أنه سبق للإمام أن ادعى بعض الادعاءات المثيرة للرعب ومنها زعمه برمضان سماع صيحة ومطالبة المصلين بالسجود عند سماعها“.

وطالب مقدمو الشكوى ضد الإمام آنذاك، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، بإعفائه من الإمامة لإلقائه عددا من الخطب المثيرة للجدل.

وسبق أن أصدرت محاكم كويتية أحكاما قضائية مختلفة تتعلق بقضايا رفعها أزواج ضد بعضهم البعض عقب الانفصال.

وكشفت الأرقام الرسمية الموثقة لعدد حالات الطلاق في المجتمع الكويتي، خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفاعا كبيرا بمعدل الطلاق بلغ 20 حالة طلاق يوميا، 15 حالة منها لكويتيات، بحسب تقرير لصحيفة ”الراي“ المحلية.

وبحسب دراسات وتقارير محلية، فإن من أهم أسباب الطلاق في المجتمع الكويتي: ”الأوضاع المالية والملل والروتين والإدمان والزواج بالإكراه والخيانة الزوجية ومواقع التواصل الاجتماعي“.