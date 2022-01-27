الكويت.. البحث عن 6 مجهولين تورطوا بمشاجرة داخل مستشفى

تتحرى الجهات الأمنية في دولة الكويت عن مصير 6 أشخاص مجهولين، بعد اقتحامهم إحدى المستشفيات في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء، ومحاولة الاعتداء على شخصين.

وبحسب ما أوردته صحيفة ”الأنباء“ المحلية، حاول 6 أشخاص الاعتداء على شخص، إضافة إلى آخر كان برفقته، لكن تدخل رجال الأمن داخل المستشفى حال دون وقوع إصابات.

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني إن ”بلاغا ورد إلى عمليات الداخلية عن وصول شخصين إلى مستشفى الجهراء، مصابين بجروح بليغة، استدعت تدخلا جراحيا تمثل بعشر غرز لكل منهما، وبالاستفسار من الشخصين عن سبب الإصابات، قالا إنهما تشاجرا مع شخص بعد خلاف على أولوية السير في سعد العبدالله، وإثر ذلك قام الشخص بالخروج من سيارته وبيده ساطور واعتدى عليهما“.

وأضاف المصدر، أن المجني عليهما اتصلا بصديق لهما لإسعافهما لتلقي العلاج، وفي هذه الأثناء دخل إلى المستشفى 6 أشخاص يرافقهم المعتدي، الذي تشاجر معهما، ليحاولوا الاعتداء مجددا على المصابين، وبعد تدخل رجال الأمن في المستشفى، هرب الأشخاص الستة إلى وجهة غير معلومة.

وتعمل السلطات الأمنية في الكويت على متابعة قضايا الاعتداء والمشاجرات وملاحقة كل من يثبت تورطه فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، سواء أكانوا مواطنين أم وافدين، تصل العقوبات بحقهم أحيانا إلى الإبعاد.

وسبق أن كشف تقرير إخباري، أن 65 في المئة من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.

وفي واقعة مشابهة تعود لأغسطس/ آب من العام الماضي، شهدت محافظة الجهراء الكويتية، مشاجرة دامية بين عدد من الشبان، بدأت داخل أحد الديوانيات واستُكملت وانتهت أمام غرفة العناية المركزة في مستشفى الجهراء التي نُقل إليها المصابون الذين تعرضوا لإصابات بليغة.

وقالت المصادر ”إن المتشاجرين لم يلتفتوا لقوة أمن المستشفى وخصوصية المرضى، واستكملوا الشجار بالآلات الحادة أمام بوابة العناية المركزة من دون تدخل أحد من أمن المستشفى، وقاموا بتكسير بعض الكراسي الأمر الذي أحدث فوضى وهلعا لدى المرضى والمراجعين“.

وأوضحت المصادر، آنذاك ”أن رجال أمن الجهراء سيطروا على جميع الشباب الذين أحدثوا الفوضى والرعب في مستشفى الجهراء“.