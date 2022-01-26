مصر.. السجن ستة أشهر لطليق الإعلامية إيمان أبو طالب

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حكما بحبس العميد محمد سمير، المتحدث السابق للجيش المصري، 6 أشهر، وذلك في اتهامه بتبديد منقولات خاصة بطليقته الإعلامية إيمان أبو طالب.

وكانت محكمة مصرية قد قضت، في وقت سابق، بـ حبس العميد محمد سمير لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت 1000 جنيه، وذلك في الاتهام ذاته، وقام سمير بالاستئناف على الحكم، ليتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، حيث حكمت اليوم بحبسه 6 أشهر حكما نهائيا واجب النفاذ.

وطالبت الإعلامية إيمان أبو طالب، في عريضة الدعوى التي أقامتها، بتوقيع أقصى عقوبة على المعلن إليه العميد محمد سمير؛ وذلك بسبب تبديد المنقولات التي قُدّرت بإجمالي مبلغ 750 ألف جنيه.

وكانت الإعلامية المصرية إيمان أبو طالب قد أقامت دعوى ضد طليقها العميد محمد سمير، المتحدث الإعلامي السابق للجيش المصري، تتهمه فيها بتبديد منقولاتها الخاصة والمقيدة في ”قائمة الجهاز“ الخاصة بها.

وانفصل سمير وأبو طالب، في أيار/ مايو الماضي، في خطوة مفاجئة، خاصة أن سمير كان يواصل نشر الصور برفقة زوجته في كافة المناسبات، إلى جانب نشره للعديد من التدوينات على مواقع التواصل، التي تشير إلى حبه لها، منذ عقد قرانهما عام 2017.

وبعد الانفصال، عقد سمير قرانه، في أواخر آب/ أغسطس الماضي، على زوجته السابقة ووالدة ابنته الدكتورة إيمان سمير، التي تظهر معه حاليا في بعض ندواته واللقاءات التي يحضرها، وكذلك محاضراته في مراكز التدريب والوعي.

ولم يتطرق سمير أبدا إلى النزاع القضائي بينه وبين طليقته، خلال الفترة الماضية، وهو نفس الموقف للإعلامية التي لم تتحدث عن الحكم القضائي عبر صفحتها الرسمية.