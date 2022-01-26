القبض على 4 مقيمين أهانوا العلم السعودي في مكة المكرمة

ألقت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على أربعة مقيمين، لـ“إساءتهم للعلم الوطني“.

ونقلاً عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، وفق بيان الأمن العام على حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، فإن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 4 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، بعد إساءتهم للعلم السعودي.

وأضاف أنه جرى إيقاف المتهمين الأربعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وشدد المتحدث الإعلامي على ضرورة الحفاظ على العلم الوطني وصونه والمحافظة عليه وعدم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال.

وأكد أن كل من يخالف ذلك سيتم القبض عليه وتطبيق النظام بحقه.

وظهر في مقطع الفيديو المعني، أحد الأشخاص وهو ينتشل العلم من عند القمامة ويطويه، بعد أن وضعه المتهمون على ما يبدو قرب القمامة، وبداخله أدوات مدرسية، حسب ما أورد ناشر المقطع.

وأكدت النيابة العامة، أنها ستعاقب أي شخص أسقط أو أهان العلم الوطني للمملكة أو أي شعار آخر لها، بالحبس أو الغرامة، أو بالعقوبتين معًا.

وسبق أن حذرت النيابة العامة في المملكة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ من الإساءة للعلم الوطني.

وجاء في التغريدة آنذاك: ”يحظى علم المملكة والعلم الملكي بالتقدير والاحترام من قبل الكافة وتتوسطهما الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول، ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة“.

وأضاف بيان النيابة: ”كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتقارًا لسلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علنًا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين“.